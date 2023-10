Diretta/ Vicenza Padova (risultato 1-0) streaming video tv: gol di Sandon alla mez’ora! (29 ottobre 2023)

DIRETTA VICENZA PADOVA (RISULTATO 1-0): GOL DI SANDON!

Vicenza Padova 1-0: per il momento, quando al Romeo Menti siamo arrivati all’intervallo, il LaneRossi sta ottenendo una vittoria che rilancerebbe il cammino biancorosso nel girone A di Serie C, ed è un successo che farebbe piacere anche al Mantova, che potrebbe ulteriormente allungare in classifica. Partita vivace e frizzante, come ci aspettavamo: la risolve al momento il gol messo a segno da Thomas Sandon alla mezz’ora esatta di gioco. Va anche segnalato che il Padova è stato costretto a operare un cambio al 38’, togliendo Belli e mandando Granata sul terreno di gioco.

Qui al Menti è ancora tutto in divenire, i biancoscudati hanno certamente le capacità per arrivare al pareggio nel big match dell’undicesima giornata, il Vicenza vuole ovviamente tenere botta perché tornare a vincere come una grande avversaria come quella di oggi sarebbe importante anche dal punto di vista di un morale che si è leggermente abbassato nelle ultime settimane. Non resta allora che aspettare che per il secondo tempo della diretta di Vicenza Padova si torni a giocare, vedremo poi come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

VICENZA PADOVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Vicenza Padova sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vicenza Padova in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

VICENZA PADOVA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta della sfida che pone di fronte Vicenza e Padova vede due formazioni affrontarsi per la diciannovesima volta all’interno della propria storia. La prima volta che due squadre si sono affrontate è stato nel 1995 con il successo da parte del Vicenza con il risultato di 2-1. Il primo pareggio tra queste due squadre è datato invece 2010 con uno scialbo equilibrio a reti bianche. La prima vittoria da parte del Padova nei confronti del Vicenza arriva invece nel 1996, gara di ritorno di serie A.

Allo stadio Euganeo il Padova riuscì ad imporsi con il risultato di 3-2. Tra le gare da segnalare c’è sicuramente quella del 2019 terminata con il risultato di 1-4 in favore del Vicenza allo stadio Euganeo di Padova. Poker da parte del Vicenza realizzato da Arma, Bianchi, Liviero e Zarpellon. Per la formazione di casa gol, effimero per il risultato, di Germano. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni in ordine cronologico risulta essere quella del 8 gennaio di quest’anno: 1-1 con le reti di Ferrari e Jelenic, rispettivamente di Vicenza e Padova. (Marco Genduso)

VICENZA PADOVA: DERBY DI LIVELLO!

Vicenza Padova, in diretta domenica 29 ottobre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie C. Scontro diretto tra due formazioni che puntano a recitare un ruolo da protagonista nel girone A, ma reduci da due momenti molto diversi.

Il Vicenza è ottavo con 15 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. Un punto nelle ultime quattro uscite, nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 3-1 contro la Fiorenzuola. Il Padova è invece secondo, a -1 dal Mantova, a quota 22 punti, frutto di sei vittorie e quattro pareggi. Nell’ultimo turno i bianco scudati hanno pareggiato 0-0 contro il Renate.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PADOVA

Qualche ballottaggio da valutare per Diana e Torrente, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Vicenza Padova. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 3-5-2: Confente, Ierardi, Golemic, Laezza, Valietti, Rossi, Jimenez-Castillo, Greco, Cavion, Rolfini, Ferrari. Passiamo adesso agli ospiti, il modulo anche in questo caso è il 3-5-2: Donnarumma, Delli Carri, Crescenzi, Belli, Kirwan, Dezi, Radrezza, Varas, Favale, Bortolussi, De Marchi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Vicenza Padova vedono favorita la formazione di casa. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie a Eurobet: la vittoria del Vicenza è a 2,20, il pareggio è quotato 3,00, mentre il successo del Padova paga 3,10 volte la posta. L’Under 2,5 è a 1,58, mentre l’Over 2,5 è a 2,10. Perfetto equilibrio tra Gol e No Gol, entrambi a 1,82.











