DIRETTA VICENZA PADOVA/ Video streaming tv: la ricca storia del derby veneto (21 maggio 2024, Serie C)

L’attesa è già altissima per la diretta di Vicenza Padova, perché il sorteggio ha stabilito l’affascinante derby veneto nei playoff di Serie C. I precedenti ufficiali sono ben 57, la storia ci dice che in vantaggio è il Padova grazie a ventiquattro successi, a fronte di diciotto vittorie per il Vicenza e quindici pareggi. Nella storia, le due formazioni venete si sono incontrate sia in Serie A, sia in Serie B e naturalmente in Serie C, oltre che in Coppa Italia e pure nella Coppa di C, quindi è un bilancio assai variegato, ma curiosamente in questo momento c’è una striscia aperta di tre pareggi consecutivi, tutti per 1-1, maturati nella partita di ritorno dello scorso campionato 2022-2023 e poi naturalmente nella doppia sfida della stagione in corso.

Dunque sono terminate per 1-1 sia la partita d’andata, disputata il 29 ottobre 2023 a Vicenza, sia il match di ritorno, giocato naturalmente a Padova il 6 marzo scorso. L’equilibrio nel derby veneto sembra essere garantito, chissà se sarà così anche nella doppia sfida del secondo turno della fase nazionale di questi playoff di Serie C… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VICENZA PADOVA STREAMING, VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Vicenza Padova sarà disponibile sui canali di Sky con la possibilità di vivere la partita anche in streaming su NOW TV e Sky GO. L’alternativa per seguire i playoff di Serie C è la nostra diretta testuale dove racconteremo le migliori azioni della partita.

VICENZA PADOVA: VICENTINI FAVORITI!

In campo la Serie C con la diretta Vicenza Padova valevole per l’andata dei quarti di finale dei playoff di andata: il derby veneto si disputerà martedì 21 maggio ore 20.30 tra le mura dello stadio Romeo Menti di Vicenza.

I padroni di casa arrivano dal passaggio del turno contro il Taranto vincendo la gara di andata per 0 a 1. I favoriti sono gli ospiti del Padova che debutteranno in questi playoff proprio in questa partita dopo un campionato chiuso al secondo posto proprio davanti al Vicenza.

VICENZA PADOVA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni della diretta Vicenza Padova con i padroni di casa che sono pronti a schierare il loro 3-4-2-1 con Laezza, Golemic e Cuomo in difesa. Ronaldo e Cavion andranno a comporre il centrocampo con Greco e De Col sugli esterni. Davanti il tridente sarà formato da Ferrari, Della Morte e Costa.

Difesa a quattro, invece, per Massimo Oddo che metterà Delli Carri e Perrotta davanti a Zanellati. Sui terzini c’è qualche ballottaggio con Dezi e Villa favoriti per una maglia da titolare. La mediana vedrà Cretella e Radrezza a sostegno di Valente, Capelli e Liguori. La punta sarà un ballottaggio con Palombi e Bortolussi che cercano la maglia da titolare.

VICENZA PADOVA, LE QUOTE

Parte con leggero favore del pronostico la squadra di casa nella diretta Vicenza Padova secondo le quote Sisal. Infatti, l’1 per i padroni di casa è dato a 2,30 contro il 3,20 del 2 in favore degli ospiti. Il pareggio X è fissato a 3,00 tra due squadra da valore molto simile.

