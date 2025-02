DIRETTA VICENZA PADOVA: IL BIG MATCH PER LA PROMOZIONE!

Finalmente la diretta Vicenza Padova potrà dirci se nel girone A di Serie C 2024-2025 i biancoscudati prenderanno il largo verso la promozione o se avremo invece il rinnovarsi del duello: al Romeo Menti, alle ore 15:00 di domenica 16 febbraio, si affrontano le prime due in classifica che sono separate da 7 punti, ma forse il Vicenza può dire di essere fortunato nello sperare ancora. Certo la distanza è ampia ma il LaneRossi la può quasi dimezzare: tuttavia la scorsa settimana è tornato lontano a causa della sconfitta contro la Feralpisalò, un ko che ci può stare in assoluto ma non se la lepre è una squadra dal rendimento straordinario.

Il Padova infatti è andato in fuga fin da subito: ha rallentato recentemente facendo un punto in due giornate, questo ha permesso di sperare che si riaprisse tutto ma poi il 3-1 rifilato alla Pro Patria ha rimesso le cose a posto. Nella diretta Vicenza Padova i biancoscudati hanno chiaramente due risultati a disposizione, un +10 ucciderebbe il girone A e la corsa alla promozione ma vedremo se sarà proprio così che andranno le cose, sicuramente ci aspettiamo uno show al Menti e noi proviamo ad anticiparlo con le scelte di campo, è tempo di analizzare nel dettaglio le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA VICENZA PADOVA IN STREAMING VIDEO TV

Anche per la diretta Vicenza Padova, come per tutte le partite di Serie C, bisognerà avere un abbonamento ai canali di Sky Sport mentre l’alternativa è rappresentata dalla diretta streaming video sulla piattaforma Now Tv, sempre per gli abbonati.

VICENZA PADOVA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Alla scoperta della diretta Vicenza Padova, Stefano Vecchi punta sul consueto 3-4-1-2 con pochi dubbi: Confente fa il portiere, difesa con De Col, Sandon e Cuomo (ma Laezza potrebbe puntare ad una maglia), in mezzo al campo il grande ex Ronaldo Pompeu da Silva comanda e qui è Zonta a rischiare la maglia sulla pressione di Della Latta e Marco Carraro, così a sinistra Filippo Costa può cedere il posto a Beghetto mentre sull’altro lato giocherà Talarico. Davanti ci sono Rolfini e Morra: questi i favoriti rispetto a Rauti e Franco Ferrari.

Il Padova di Matteo Andreoletti si dispone con il 3-4-3 nel qule Liguori e Bortolussi sono i principali realizzatori; a completare il tridente sarà uno tra Capelli, Buonaiuto e Valente, dalla panchina Russini e Spagnoli sono sicuramente un lusso per la capolista. Ecco poi un centrocampo con Varas Marcillo e Nicolò Bianchi insidiati dal veterano Crisetig; Kirwan e Favale dovrebbero essere i due laterali in mediana, in difesa Pirrello per Granata rispetto a domenica scorsa con la conferma di Marco Perrotta e Faedo, in porta ci sarà naturalmente Fortin.

VICENZA PADOVA: QUOTE E PRONOSTICO

È il LaneRossi a partire favorito nella diretta Vicenza Padova, così ha decretato chi ha puntato sul big match: abbiamo l’agenzia Snai secondo la quale il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,25 volte quanto messo sul tavolo, mentre il segno 2 che regola l’ipotesi del successo del Padova vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 3,15 volte l giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, porta in dote una vincita corrispondente a 2,85 volte quella che sarà la posta in palio.