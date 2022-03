Diretta/ Vicenza Parma streaming video tv: veneti senza scelta (Serie B)

DIRETTA VICENZA PARMA: BROCCHI DEVE VINCERE!

Vicenza Parma, in diretta martedì 15 marzo 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valevole per la 30^ giornata del campionato di Serie B. Berici senza scelta dopo l’ultimo poker incassato a Monza, impegno molto difficile da calendario con i veneti che cercano di fare punti ora anche in trasferta dopo le ultime vittorie in casa, con la zona play out che resta lontana 2 lunghezze col Cosenza quartultimo a quota 23 punti contro i 21 del Vicenza.

Il Parma pareggiando 1-1 in casa col Cittadella ha messo in fila il suo terzo pareggio consecutivo, ma per i Ducali si è trattato di un’occasione persa visto il calcio di rigore fallito da Brunetta in pieno recupero che ha fatto sfumare la possibilità di ottenere i 3 punti in extremis. All’andata Parma vincente di misura sul Vicenza allo stadio Tardini con gol decisivo di Benedyczak, 1-1 nell’ultimo precedente a Vicenza datato 10 gennaio 2009.

DIRETTA VICENZA PARMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Vicenza Parma sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PARMA

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Parma, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Cristian Brocchi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Grandi; Maggio, Brosco, De Maio, Crecco; Da Cruz, Bikel, Cavion; Teodorczyk, Dalmonte, Diaw. Risponderà il Parma allenato da Giuseppe Iachini con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Turk; Delprato, Danilo, Cobbaut; Correia, Coulibaly, Juric, Man; Brunetta; Simy, Benedyczak.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vicenza Parma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Parma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.

