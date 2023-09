DIRETTA/ Vicenza Pergolettese (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 24 settembre 2023)

DIRETTA VICENZA PERGOLETTESE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta del match tra Vicenza e Pergolettese evidenzia due formazioni che si sono affrontate all’interno di una manifestazione sportiva solamente in due occasioni. Lo score è a favore del Vicenza con una vittoria e un pareggio. La prima sfida è datata 4 dicembre 2022 con il Vicenza che ebbe la meglio con il risultato di 2-0.

Video/ Virtus Verona Vicenza (1-1) gol e highlights: Ferrari risponde a Demirovic (20 settembre 2023)

Ad andare a segno prima Ierardi nel primo tempo, Dalmonte a chiudere nei minuti finali della partita. Gara di ritorno che invece fece accontentare le due formazioni di un solo punto con il risultato di 0-0. Oggi le due formazioni si affrontano per la quinta giornata del campionato di Lega Pro e metteranno in scena la terza sfida in assoluto tra di loro. (Marco Genduso)

Diretta/ Virtus Verona Vicenza (risultato finale 1-1): pari e patta al Gavagnin (Serie C, 20 settembre 2023)

VICENZA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Vicenza Pergolettese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vicenza Pergolettese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

VICENZA PERGOLETTESE: LANEROSSI LANCIATO!

Vicenza Pergolettese, in diretta domenica 24 settembre 2023 alle ore 16.15 presso il velodromo Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. Il Vicenza si presenta a questo incontro ancora senza subire sconfitte, grazie alle due vittorie e ai due pareggi (l’ultimo sul campo della Virtus Verona) ottenuti finora in questa stagione. La squadra è una delle sei nel girone che può vantare questa striscia di imbattibilità, insieme a Mantova, Virtus Verona, Trento, Renate e Padova.

Video/ Pergolettese Triestina (2-1) gol e highlights: Cerasani piega gli alabardati (19 settembre 2023)

Dall’altro lato, la Pergolettese è a un solo punto di distanza in classifica dal Vicenza, grazie a un percorso quasi identico, ad eccezione di una sconfitta subita contro il Lumezzane. I cremaschi nel turno infrasettimanale hanno ottenuto una importante vittoria contro l’ambiziosa Triestina, nello scorso campionato il precedente tra le due squadre a Vicenza, disputato il 4 dicembre 2022, è terminato 2-0 in favore della formazione berica.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PERGOLETTESE

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Pergolettese, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Aimo Diana schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Confente; Ierardi, Golemić, Laezza; De Col, Ronaldo, Rossi, Greco, Costa; Ferrari, Rolfini. Risponderà la Pergolettese allenata da Matteo Abbate con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Soncin; Tonoli, Arini, Piccinini; Bariti, Aucelli, Artioli, Figoli, Felicioli; Cesarini, Guiu Vilanova.

VICENZA PERGOLETTESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vicenza Pergolettese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Pergolettese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.25.











© RIPRODUZIONE RISERVATA