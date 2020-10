Diretta Vicenza Pisa/ Streaming video DAZN: due squadre in difficoltà (Serie B)

DIRETTA VICENZA PISA: SFIDA DELICATA!

Vicenza Pisa, che è in diretta dallo stadio Romeo Menti, è una delle partite che rientrano nel programma della sesta giornata per il campionato di Serie B 2020-2021: squadre in campo alle ore 16:00 di sabato 31 ottobre, a caccia di un risultato che le faccia uscire dalla crisi. E’ una sfida infatti che al momento vale per la salvezza: il LaneRossi sta pagando lo scotto del salto di categoria, deve recuperare una partita ma nel frattempo ha ottenuto soltanto due pareggi. Qualche segnale di risveglio a Ferrara, in una partita comunque persa; sta invece deludendo il Pisa per come erano andate le cose l’anno scorso, una squadra che ha lottato per i playoff fino all’ultima giornata ha approcciato molto male questa stagione, allo stesso modo dei veneti è senza vittorie e nell’ultimo turno ha perso il derby contro l’Empoli. Sarà dunque interessante vedere se ci sarà almeno una delle due squadre che oggi toglierà lo zero dalla casella dei successi stagionali in campionato; mentre aspettiamo la diretta di Vicenza Pisa possiamo valutare quali saranno le mosse da parte dei due allenatori per oggi pomeriggio, analizzando meglio le probabili formazioni.

DIRETTA VICENZA PISA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Pisa non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione; sappiamo bene tuttavia che, come per tutte le partite del campionato di Serie B, anche questo match potrà essere seguito dagli abbonati sulla piattaforma DAZN, in diretta streaming video e utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone oppure servendosi di una smart tv che abbia la possibilità di essere connessa a Internet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PISA

In Vicenza Pisa tornano alcuni dei titolari che hanno riposato in Coppa Italia, per Mimmo Di Carlo: in porta sempre Perina, al centro della difesa potrebbe giocare Fantoni insieme a Pasini mentre sulle corsie laterali Zonta e Beruatto sono favoriti. In mezzo al campo avremo l’esperienza di Luca Rigoni, che giocherà in coppia con Cinelli; sulle fasce laterali bisogna valutare, ma sembra che Vandeputte e Giacomelli possano comunque venire confermati. Allo stesso modo uno tra Longo e Guerra nel reparto avanzato, dove però Lamin Jallow e Gori scalpitano per un posto dal primo minuto. Il Pisa di Luca D’Angelo gioca con il 4-3-1-2: De Vitis il vertice basso della mediana, Vido e Siega in competizione per la maglia di trequartista con Marconi e Masucci pronti a tornare titolari, dopo i 90 minuti di panchina a Chiavari. Marius Marin e Mazzitelli possono giocare come mezzali, con Soddimo che fino all’ultimo proverà a entrare negli undici di partenza; Belli e Lisi saranno i due terzini, Varnier e Simone Benedetti invece i centrali a protezione del portiere Perilli.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo subito quello che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico su Vicenza Pisa: le quote di questo bookmaker assegnano un valore di 2,15 volte la somma messa sul piatto per il segno 1, che identifica la vittoria dei padroni di casa, per contro la vincita prevista per il segno 2, da giocare per l’affermazione degli ospiti, corrisponde a 3,60 volte la puntata. Abbiamo poi il segno X che regola l’eventualità del pareggio: in questo caso il guadagno ammonterebbe a 3,15 volte quanto puntato.



