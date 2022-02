Diretta/ Vicenza Pordenone streaming video tv: a fondo classifica (Serie B)

DIRETTA VICENZA PORDENONE: CHI VINCE PUÒ SPERARE!

Vicenza Pordenone, in diretta sabato 25 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza sarà una sfida valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B. E’ uno scontro a fondo classifica quello tra i berici e i Ramarri, il Vicenza con l’ultimo pareggio di Cremona ha appena agganciato il Crotone al terzultimo posto in classifica, pur staccato di 5 lunghezze dalla zona play out, mentre il Pordenone resta all’ultimo posto a quota 12 punti.

Neroverdi sconfitti in casa dal Monza nell’ultimo impegno di campionato, pesante 1-4 e quarta sconfitta consecutiva per gli uomini di Tedino che non riescono a dare una scossa alla loro classifica, con la difesa che ha subito ben 50 gol. Il Vicenza è invece reduce da quattro pareggi consecutivi, che non riescono però a far avanzare i biancorossi verso la salvezza. All’andata Vicenza vincente con un pirotecnico 2-4 a Pordenone, 1-1 tra berici e Ramarri nell’ultimo precedente al “Menti” datato 3 ottobre 2020.

DIRETTA VICENZA PORDENONE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Vicenza Pordenone sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PORDENONE

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Pordenone, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Cristian Brocchi schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Contini; Brosco, Padella, De Maio, Sandon; Cavion, Bikel; Da Cruz, Dalmonte, Giacomelli; Teodorczyk. Risponderà il Pordenone allenato da Bruno Tedino con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Perisan; El Kaouakibi; Sabbione, Dalle Mura, Perri; Zammarini, Torrasi, Deli; Gavazzi; Butic, Di Serio.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vicenza Pordenone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.

