Diretta/ Vicenza Pordenone (risultato 1-1) video streaming tv: risponde Rolfini!

VICENZA PORDENONE (RISULTATO 1-1): A DUBICKAS RISPONDE ROLFINI

Arrivati alla mezz’ora del primo tempo, il Pordenone conduce per 1-0 sul campo del Vicenza, in un match dove i padroni di casa hanno iniziato molto bene, gestendo il pallino del gioco, e provando a chiudere nella propria metà campo gli avversari. Dopo appena 3 minuti un cross tagliato molto interessante di Della Morte ha spaventato i neroverdi, ma Ferrari non è riuscito a prendere il tempo al proprio marcatore.

I Ramarri, però, segnano praticamente al primo affondo: scambio elegantissimo tra Piscopo e Dubickas, con il numero 7 che viene servito coi giri giusti e con il piattone fulmina il portiere avversario. Al 29esimo rispondono i biancorossi: schema su calcio di punizione ben eseguito da Ronaldo e Della Morte che impensierisce Festa. Sulla respinta del portiere Rolfini è il più lesto di tutti a ribadire in rete il tap-in.

VICENZA-PORDENONE, LE STATISTICHE: DIRETTA GARA AL VIA!

La diretta Vicenza Pordenone inizierà tra poco, possiamo ancora concentrarci sulle statistiche leggendo qualche numero sulle due squadre. I Lanerossi vantano una differenza di punti di 5 lunghezze in favore del fattore campo (30 a 25), considerando che in casa sono stati sia segnati più gol (36 contro 26) ma anche subiti di meno come testimoniano le 20 reti contro 25.

I neroverdi invece hanno ottenuto più o meno gli stessi punti con 31 in casa e 28 in trasferta. La differenza non è tanto nei gol fatti con 26 centri casalinghi e 25 lontano da Pordenone bensì in quelli subiti con uno scarto di tre gol tra i 15 incassati in casa e i restanti 18, ovviamente lontano dalle mura amiche. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

VICENZA PORDENONE, I TESTA A TESTA IN SERIE C

Vicenza Pordenone è quasi un classico del Nord-Est, uno scontro tra due società ambiziose e che si sono date spesso battaglia tra seconda e terza serie. Per il momento, lo storico sorride ai biancorossi: 5 vittorie del Vicenza, 1 vittoria del Pordenone e 5 pareggi. L’ultimo successo dei Ramarri risale al 2016, sfida valida per la Serie C: 3-2 che porta la firma anche di un calciatore oggi protagonista in Serie A, ovvero Ciurria.

La prima sfida in assoluto risale al 18 ottobre del 2017, valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C: risultato di 2-1 per il Vicenza grazie alla doppietta di Comi, vano il timbro di Raffini. La gara più spettacolare risale al 3 ottobre 2021, per il campionato di Serie B: risultato di 2-4 per i biancorossi. L’ultima sfida risale alla gara d’andata: pareggio per 2-2 con reti di Candellone, Rolfini, Pirrello e Ferrari. (Aggiornamento di MB)

DIRETTA VICENZA PORDENONE: RISULTATO INCERTO!

Vicenza Pordenone, in diretta alle ore 14.30 di domenica 16 aprile 2023 allo stadio comunale Romeo Menti di Vicenza, è una gara valida per la 37° giornata del girone A di Serie C. Di fronte le due grande deluse di questo gruppo di terza serie: all’inizio della stagione entrambe bramavano la promozione diretta, ma la Feralpisalò ha sorpreso tutti grazie a continuità e bel gioco.

Il Vicenza è quinto in classifica con 55 punti, raccolti grazie a sedici vittorie, sette pareggi e tredici sconfitte. I biancorossi di Thomassen nell’ultimo turno non sono andati oltre lo 0-0 contro la Pergolettese. Il Pordenone, invece, è quarto a quota 59 punti, frutto di quindici vittorie, quattordici pareggi e sette sconfitte. I neroverdi nell’ultimo turno sono stati sconfitti 0-1 dalla Pro Vercelli.

VICENZA PORDENONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Pordenone non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Vicenza Pordenone sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PORDENONE

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Vicenza Pordenone al via tra pochi istanti. Partiamo dall’undici biancorosso, Thomassen opta per il 4-2-3-1: Confente, Valietti, Pasini, Bellich, Greco, Zonta, Cavion, Della Morte, Jimenez, Rolfini, Ferrari. Passiamo adesso ai Ramarri, Di Carlo sceglie il 4-3-1-2: Festa, Andreoni, Negro, Ajeti, Benedetti, Zammarini, Burrai, Giorico, Dubickas, Piscopo, Candellone.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo adesso a scoprire quali sono le sensazioni dei bookmakers sulla diretta Vicenza Pordenone. Leggermente avanti la formazione di casa secondo i quotisti di Goldbet: la vittoria del Vicenza è a 2,30, il pareggio è a 3,00, mentre il successo del Pordenone è a 2,95. L’Under 2,5 è dato a 1,59, con l’Over 2,5 a 2,10. Grande equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,83 e 1,85.











