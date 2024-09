DIRETTA VICENZA PRO PATRIA, OSPITI IN DIFFICOLTÀ

Ci si prepara per l’inizio della diretta Vicenza Pro Patria. I biancorossi sono ancora imbattuti in questa stagione e hanno cominciato molto bene quest’annata, a differenza dei lombardi. Il match andrà in scena domenica 15 settembre alle ore 18:30.

Come detto, il Vicenza ha subito vinto in Coppa Italia Serie C contro l’Atalanta U23 proseguendo positivamente anche in campionato con i pareggi contro Giana Erminio e Albinoleffe, vincendo nel match esterno con la Pergolettese.

La Pro invece ha collezionato l’unico successo in Coppa Italia di categoria contro la Pergolettese, uscendo però il turno successivo con la Pro Vercelli. In Serie C i tre punti non sono mai arrivati con il ko col Renate e i segni X contro Gian Erminio e FeralpiSalò.

DOVE VEDERE VICENZA PRO PATRIA, STREAMING VIDEO TV

Se vi interessa dove vedere Vicenza Pro Patria, la risposta è presto data: sia su Sky che su NOW il match sarà visibile in esclusiva.

Preferite la comodità della diretta streaming? Allora le applicazioni di Sky e NOW sono perfette per voi dato che sono scaricabili su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PRO PATRIA

Adesso è il momento delle probabili formazioni Pro Patria Vicenza. I padroni di casa si schiereranno con il 3-4-2-1. In porta ci sarà Rovida con il terzetto difensivo Bashi, Alcibiade e Travaglini. A centrocampo Somma, Nicco, Ferri e Piran con Mehic e Pitou trequartista e Toci unica punta.

La risposta del Vicenza replica invece con il 3-4-1-2. Tra i pali Confente, difesa composta da Cuomo, Leverbe e Laezza. Agiranno da esterni De Col e Costa con Zonta e Rossi mediana. Della Morte sarà l’unico trequartista dietro a Morra e Zamparo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VICENZA PRO PATRIA

In conclusione, c’è spazio per le quote per le scommesse Vicenza Pro Patria. I favoriti secondo i bookmakers sono i padroni di casa a 1.52 contro il 2 fisso a 6.25. Il segno X del pareggio è offerto precisamente a 3.65.

Capitolo reti: il segno Gol è dato a 2.65 mentre il No Gol è in lista a 1.47. Concludiamo infine con Over e Under 2.5 rispettivamente a 2.40 e 1.50.