DIRETTA/ Vicenza Pro Patria video streaming tv: ecco ben 18 precedenti! (Serie C, 11 novembre 2023)

DIRETTA VICENZA PRO PATRIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida tra Vicenza Pro Patria vede affrontarsi due formazioni che si sono già trovate l’una contro l’altra in 18 occasioni prima di quest’oggi. Lo storico sorride al Vicenza che ha ottenuto ben 8 successi nei confronti dei suoi avversari. Pro Patria che risponde con quattro vittorie, la metà esatto dei biancorossi. Le restanti 6 partite sono terminate con il risultato di parità per le due formazioni. Vicenza che ha ottenuto quindi il 44.4 % dei successi contro la Pro Patria.

Diretta/ Pro Patria Lumezzane (risultato finale 0-2): gli ospiti tornano a vincere (Serie C, 3 novembre 2023)

Tra le partite da segnalare c’è sicuramente quella del 2004, con successo e passaggio del turno per il Vicenza. Si trattava di una sfida valevole per la Coppa Italia. Restando in tema Coppa Italia due squadre si sono affrontate anche nel 2020 e nel 2023 e in entrambi i casi il Vicenza è riuscito a ottenere il passaggio del turno imponendosi con il risultato di 3-2 dopo i tempi supplementari. L’ultima sfida in campionato è stata vinta dalla Pro Patria grazie alle reti firmate da Piu e Ferri. (Marco Genduso)

Diretta/ Arzignano Vicenza (risultato finale 0-1): De Col non perdona! (Serie C, 3 novembre 2023)

VICENZA PRO PATRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Vicenza Pro Patria sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vicenza Pro Patria in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Vicenza Pro Patria, in diretta sabato 11 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Si prospetta un “replay” della recente partita di Coppa, con il Vicenza che ospiterà di nuovo la Pro Patria. Tuttavia, il mister Diana ha avvertito che si presenterà un’avversaria diversa rispetto alla partita precedente: “sarà un’altra Pro Patria”. Allo stesso modo, il Vicenza sarà certamente una squadra diversa, con le assenze confermate di Golemic per squalifica e Valietti per infortunio.

DIRETTA/ Vicenza Padova (risultato finale 1-1): pareggio deludente per entrambe! (29 ottobre 2023)

In campionato i berici sono reduci dal derby vinto contro l’Arzignano. Mantova, Padova e Triestina sono in testa e la concorrenza è forte; il Vicenza deve mantenere il passo, sperando che i leader commettano qualche errore per guadagnare punti preziosi. Nel frattempo, i tigrotti cercano di raccogliere punti importanti al Menti per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica, dopo 3 sconfitte subite consecutivamente in campionato, l’ultima in casa contro il Lumezzane.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PRO PATRIA

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Pro Patria, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Aimo Diana schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Confente; De Col, Laezza, Sandon; Lattanzio, Cavion, Ronaldo, Greco, Costa; Ferrari, Pellegrini. Risponderà la Pro Patria allenata da Riccardo Colombo con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rovida; Moretti, Lombardoni, Saporetti; Renault, Nicco, Bertoni, Ferri, Ndrecka; Stanzani, Castelli.

VICENZA PRO PATRIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vicenza Pro Patria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo della Pro Patria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.











© RIPRODUZIONE RISERVATA