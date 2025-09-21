Diretta Vicenza Pro Patria streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per il girone A di Serie C.

DIRETTA VICENZA PRO PATRIA: PARTITA SBILANCIATA!

Con la diretta Vicenza Pro Patria siamo al Romeo Menti per una partita che, alle ore 15:00 di domenica 21 settembre, si gioca per la quinta giornata nel girone A di Serie C 2025-2026. Sfida scritta in partenza? Sulla carta sembrerebbe essere così: al momento la differenza tra le due squadre è davvero evidente.

Il Vicenza ha 10 punti in classifica: mezzo passo falso solo a Salò contro l’Ospitaletto, per il resto tre vittorie e già otto gol segnati, soprattutto una difesa che ha concesso appena un gol e, tra i risultati, il roboante 5-0 al Lumezzane e il timbro esterno di Cittadella nel derby che si è giocato nell’ultimo Monday Night.

La Pro Patria invece, per quanto positiva offensivamente (comunque cinque gol all’attivo) ha raccolto appena due punti: il problema è che ha subito 7 gol e, curiosamente, l’unica partita con un clean sheet è quella in cui non ha segnato, l’ultima contro il Novara.

Dunque possiamo aspettarci che la diretta Vicenza Pro Patria penda a favore dei padroni di casa, ma come sempre aspettiamo il verdetto del campo; intanto proviamo a capire come le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco del Menti, leggendo insieme le probabili formazioni.

COME VEDERE LA DIRETTA VICENZA PRO PATRIA IN STREAMING VIDEO TV

Dovrete rivolgervi ai canali della tv satellitare, per la precisione Sky Sport, per la diretta Vicenza Pro Patria; la diretta streaming video verrà invece fornita da Now Tv.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PRO PATRIA

Fabio Gallo conferma il 3-5-2 visto a Cittadella, e nella diretta Vicenza Pro Patria gli interpreti possono essere simili. Quasi certamente in difesa anche se Benassai può giocare al fianco di Cuomo e Leverbe davanti a Gagno; a centrocampo con Tribuzzi e Filippo Costa sulle corsie possono operare Rada e Cavion al centro, da capire se eventualmente sia Mattia Vitale che Pellizzari resteranno fuori lasciando il solo Marco Carraro rispetto a lunedì. Infine l’attacco, dove Alessandro Capello e Rauti scalpitano; soprattutto il secondo, decisivo al Tombolato, e dunque rischiano la maglia sia Stuckler che Morra.

Leandro Greco ha due squalificati che sono Masi e Giudici: in difesa dovremmo vedere Aliata con Motolese e Reggiori (in porta va Rovida), sulla sinistra invece Christian Dimarco o anche Mora, con Orfei sull’altro versante e una zona centrale nella quale Di Munno fa il perno in compagnia di Bagatti e Ferri, con Schirò in ballottaggio per una maglia. Anche la Pro Patria gioca con due attaccanti: Renelus e Mastroianni i favoriti, ma il veterano Simone Ganz scalpita per avere una maglia da titolare nella difficile trasferta di questo pomeriggio.

PRONOSTICO E QUOTE VICENZA PRO PATRIA

Quote assolutamente a favore del LaneRossi quelle che la Snai ha emesso sulla diretta Vicenza Pro Patria: se il segno 1 per la vittoria dei veneti ha un valore pari a 1,24 volte la giocata, con il segno 2 per il successo dei tigrotti il vostro guadagno ammonterebbe addirittura a 10,00 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto. L’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, ha invece una quota che con questo bookmaker equivale a 4,90 volte la posta in palio.