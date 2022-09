Diretta Vicenza Pro Sesto/ Streaming video tv: Baldini assente alla prima (Serie C)

DIRETTA VICENZA PRO SESTO: VENETI FAVORITI!

La diretta di Vicenza Pro Sesto, inserita nel calendario della prima giornata del campionato di Serie C Girone A, è in programma quest’oggi a partire dalle 17.30. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Romeo Menti di Vicenza. Il turno inaugurale della terza serie avrebbe dovuto avere luogo alla fine di agosto, tuttavia le lungaggini legate ai ricorsi di Campobasso e Teramo – poi respinti entrambi – hanno fatto sì che il calendario subisse uno slittamento fino ad ora.

Diretta/ Vicenza Milan (risultato finale 1-6) video tv: dominio dei Pioli boys

Le due squadre arrivano da un momento opposto: i padroni di casa sono appena retrocessi, mentre gli ospiti l’anno scorso sono riusciti a salvarsi ai play-out. Trattandosi di un esordio stagionale, entrambe le squadre scenderanno in campo con il chiaro intento di portare a casa dei punti preziosi per iniziare questo nuovo percorso con il sorriso. Il campionato infatti sarà lungo, intenso e ricco di insidie. Tra le altre cose, per entrambe le squadre si tratta del debutto ufficiale in questa annata, visto che non ci sono stati impegni di Coppa Italia nel loro calendario. Le uniche indicazioni sono arrivate dalle amichevoli.

Conduttrice veneta a baby tifoso Cosenza: "Tanto venite qui a lavorare"/ Il padre...

VICENZA PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Vicenza Pro Sesto, valida per la prima giornata del campionato di Serie C, non prevede copertura in chiaro tv. Il motivo è da ricondurre al fatto che né Sky Sport né Rai Sport hanno messo in programma il match nei rispettivi palinsesti. I tifosi delle due squadre e tutti gli appassionati di calcio dunque dovranno fare ricorso alla piattaforma Eleven Sports per assistere alla partita Vicenza Pro Sesto in diretta streaming video.

La piattaforma online anche per questa stagione ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua post-season, ovvero play-off e play-out. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni create per tutti i dispositivi come smartphone, tablet o smart tv.

Diretta/ Cosenza Vicenza (risultato finale 2-0): veneti retrocessi in Serie C!

VICENZA PRO SESTO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Pro Sesto, gara che si disputerà oggi pomeriggio, svelano in un certo senso i piani tattici dei due allenatori in vista della stagione ormai alle porte. I biancorossi allenati da Francesco Baldini (assente in questa occasione poiché squalificato), che ha concluso la scorsa stagione con la retrocessione dalla Serie B dopo i play-out persi contro il Cosenza, continueranno a scendere in campo con il 3-5-2 visto nel precampionato. Gli innesti provenienti dal mercato sono stati diversi. Questo il possibile undici dei veneti: Grandi; Ierardi, Padella, Bellich; Dalmonte, Scarsella, Freddi, Zonta, Begic; Ferrari, Rolfini.

Per quanto riguarda i lombardi, allenati da mister Matteo Andreoletti, invece, si scenderà in campo con ogni probabilità con un 4-3-3 per questa prima partita della stagione. Questa dovrebbe essere la formazione titolare per l’impegno in terra veneta: Del Frate; Toninelli, Suagher, Giubilato, Maurizii; Corradi, Boscolo Chio, Gattoni; Bruschi, Capogna, Capelli.

QUOTE VICENZA PRO SESTO

Le quote della diretta Vicenza Pro Sesto, offerte dall’agenzia Eurobet, danno per super favoriti i biancorossi, dato che sono appena retrocessi e puntano subito a risalire. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è fissato ad appena 1.50. Il successo degli ospiti, con il segno 2, è invece quotato addirittura a 7.50. Il pari, con il segno X, si trova infine a 3.45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA