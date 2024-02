Diretta/ Vicenza Pro Vercelli (risultato 0-0) streaming tv video: doppio vantaggio (Serie C 13 febbraio 2024)

DIRETTA VICENZA PRO VERCELLI (RISULTATO 2-0): PRIMO TEMPO

Succede tutto nella seconda frazione del primo tempo con il doppio vantaggio del Vicenza firmato da Sandon e poco dopo da Pellegrini. La prima rete della serata porta la firma di Sandon che salta bene al centro dell’area di rigore sull’ottimo cross da parte di Ronaldo. Rete numero 2 in campionato per il biancorosso che non ha nemmeno il tempo di festeggiare che la propria squadra riesce a trovare il raddoppio.

Il doppio vantaggio è firmato da Pellegrini che non sbaglia nel duello contro il portiere Sassi, dopo il secondo assist di giornata realizzato da Ronaldo. Nel frattempo, il primo cartellino giallo viene sventolato dalle parti di Frey. Vicenza in totale controllo della partita. Secondo cartellino e terzo giallo, in questo caso estratti su Pinzi e Sarzi.

DIRETTA VICENZA PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): PRIMO TEMPO

Inizia il primo tempo della sfida tra Vicenza e Pro Vercelli. Prima occasione per i padroni di casa con il colpo di testa tentato dall’attaccante Franco Ferrari. La palla viene deviata in calcio d’angolo con il Vicenza che continua ad alzare il proprio baricentro. Grande occasione per i biancorossi con pellegrini che dopo la sponda del solito Ferrari calcia con il destro non prendendo la porta. Vicenza che continua ad attaccare gestendo meglio il pallone.

Risponde anche alla formazione piemontese con la conclusione da fuori tentata da Mustacchio che si alza sopra la traversa. Poco dopo è il turno di Maggio che non trova il modo di battere il portiere Confente. Primi 20 minuti molto vivaci con il Vicenza in dominio nonostante gli ospiti stiano crescendo in questi ultimi minuti. (Marco Genduso)

DIRETTA VICENZA PRO VERCELLI (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Vicenza Pro Vercelli sta per farci compagnia. È un buon momento per il LaneRossi, che dopo la crisi che ha portato all’esonero di Aimo Diana ha in qualche modo rialzato la testa: due vittorie consecutive ed entrambe fuori casa, abbiamo poi un periodo di sette gare in cui c’è stata una sola sconfitta a fronte di quattro affermazioni e due pareggi, l’ultima sconfitta esterna poi risale all’inizio di dicembre ed era arrivata contro il Mantova, quasi due mesi dopo aver perso contro il Renate per un rendimento casalingo di tutto rispetto, con due punti esatti di media e 16 gol realizzati a fronte di solo 7 subiti. Per contro troviamo una Pro Vercelli in calo: per i piemontesi tre vittorie in fila tra novembre e dicembre, con 5 gol fatti e nessuno subito, ma da quel momento un solo successo – contro il Lumezzane, che curiosamente ha battuto il Vicenza recentemente – a fronte di tre sconfitte e ben quattro pareggi, gli ultimi tre consecutivi per entrare in questa gara. Vedremo allora cosa succederà in campo, perché il momento sembra sorridere ai veneti che vogliono la giusta continuità: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco del Romeo Menti, dove la diretta di Vicenza Pro Vercelli sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VICENZA PRO VERCELLI: LOTTA SERRATA

La diretta di Vicenza Pro Vercelli, in programma oggi 13 febbraio alle 20:30, promette una lotta serrata in questa ventiseiesima partita di Serie C. I padroni di casa, attualmente quarti in classifica, arrivano all’incontro dopo due vittorie consecutive, l’ultima delle quali ottenuta contro l’Atalanta U23 con un punteggio di 2-1.

Spostandoci dall’altro lato del campo, la Pro Vercelli si presenta alla partita dopo una serie di tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali contro la Fiorenzuola. Nonostante i pareggi, la squadra si mantiene saldamente nella parte alta della classifica al quinto posto. Vedremo se la tendenza si invertirà in questo turno.

DIRETTA VICENZA PRO VERCELLI STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Tutta la Serie C sarà in esclusiva su Sky, quindi l’unico modo per seguire la diretta di Vicenza Pro Vercelli sarà eseguire un abbonamento a questa piattaforma e in più possedere il pacchetto Calcio. Con le stesse modalità altrimenti si potrà vedere questa partita anche su NowTv.

DIRETTA VICENZA PRO VERCELLI: PROBABILI FORMAZIONI

In attesa che l’arbitro fischi l’inizio della diretta di Vicenza Pro Vercelli, le probabili formazioni suggeriscono che i padroni di casa confermeranno il loro duo d’attacco composto da Rolfini e Ferrari. La coppia ha dimostrato la propria letalità sotto porta grazie all’esperienza delle due punte.

Passando alla Pro Vercelli, dovrebbe schierarsi con un 3-4-3, con Iotti e Santoro a centrocampo. Quest’ultimo si è fatto notare segnando nella precedente partita, dimostrando di essere un elemento importante anche in fase realizzativa oltre che di interdizione.

VICENZA PRO VERCELLI, LE QUOTE

Le quote per la diretta di Vicenza Pro Vercelli sono intriganti su Bet365, vediamole insieme partendo dalla vittoria del Vicenza che è stata messa a 2 fisso. Mentre il pareggio contraddistinto dal segno X è a 2,5. La vittoria della Pro Vercelli invece a 2,6











