Presentazione della diretta Vicenza Pro Vercelli, analisi delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato finale

Diretta Vicenza Pro Vercelli, ostica trasferta per i piemontesi

Uno dei posticipi della sesta giornata del girone A di Serie C sarà la diretta Vicenza Pro Vercelli, una sfida che mette a confronto due ottime squadre in questo inizio di campionato, in particolare uno, i biancorossi che sono la capolista nella competizione e sembrano già spediti verso la promozione diretta che l’anno passato è mancata per pochissimo, i punti sono gli stessi della diretta inseguitrice ma le partite hanno visto una superiorità maggiore e una grande convinzione nei propri mezzi, dimostrata anche nella vittoria 1-2 in casa delle Dolomiti Bellunesi.

Per i piemontesi invece l’andamento di questo inizio di stagione si sta rivelando più positivo del previsto vista la salvezza raggiunta solamente tramite i playoff nello scorso campionato, ora sono a metà della zona playoff e nonostante la sconfitta casalinga 0-1 con il Lecco hanno dimostrato di avere un organico forte e possono essere un fastidio per diverse squadre.

Diretta Vicenza Pro Vercelli, come seguire la partita in streaming video

Anche la diretta Vicenza Pro Vercelli dello Stadio Romeo Menti ,come tutte le sfide della competizione, sarà trasmessa al grande pubblico da Sky Sport ma potrà essere vista solo da chi è in possesso di un abbonamento, in questo caso basterà sintonizzarsi alle 20.30 sul canale Sky Sport o in streaming sulle piattaforme di SkyGo o NowTv.

Vicenza Pro Vercelli, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Vicenza Pro Vercelli le scelte dei due tecnici dovrebbero seguire quelle fatte nell’ultimo impegno stagionale che in un caso ha portato ad una vittoria e nell’altro ad una sconfitta ma con un’ottima prestazione, i biancorossi di Fabio Gallo saranno in campo con un 3-5-2 con Gagno come portiere, Leverbe, Cuomo e Sandon come difensori, Caferri, Rada, Pellizzari, Carraro e Benassai come centrocampisti e Rauti e Capello come attaccanti. Per Michele Santoni invece la scelta tornerà sul 4-3-3 con Livieri in porta, Piran, Clemente, Coccolo e Pino in difesa, Burruano, Huiberts e Iotti a centrocampo, e Akpa Akpro, Comi e Sow in attacco.

Vicenza Pro Vercelli, quote e possibile risultato finale

Secondo i bookmakers, come bet365, la diretta Vicenza Pro Vercelli sarà una sfida equilibrata ma ricca di emozioni e di ribaltamenti di fronte, nonostante anche il risultato potrebbe essere bloccato per grande parte del match, la squadra favorita rimane quella biancorossa che infatti viene quotata a 1.75 come vincente. Più alti sono i valori assegnati alla vittoria dei piemontesi al pareggio in quanto rimangono difficili da verificarsi anche se non impossibili, il primo infatti è stato fissato a 2.90 mentre il secondo a 3.20, interessante anche l’opzione dell’under visto che difficilmente i gol totali saranno molti.