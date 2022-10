Diretta Vicenza Pro Vercelli/ Streaming video tv: sfida Ferrari-Comi (Serie C)

DIRETTA VICENZA PRO VERCELLI: VENETI CERCANO LA TERZA VITTORIA CONSECUTIVA!

Vicenza Pro Vercelli, in diretta domenica 30 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valida per l’undicesima giornata del girone A di Serie C. Di fronte due squadre ambiziose ma reduci da un momento diametralmente opposto.

Il Vicenza di mister Baldini ha raccolto 17 punti nelle prime dieci giornate, frutto di cinque vittorie, due pareggi e tre sconfitte. I biancorossi sono reduci da due vittorie di fila, l’ultima per 0-1 sul campo del Sangiuliano City. La Pro Vercelli, invece, è a quota 14 punti, raccolti grazie a quattro vittorie, due pareggi e quattro sconfitte. Piemontesi ko nell’ultimo turno contro la Pro Sesto per 1-2.

VICENZA PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Pro Vercelli non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno (ma la visione di gol e azioni salienti sarà comunque disponibile per gli abbonati Sky su Diretta Gol Serie C), e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA PRO VERCELLI

Andiamo a scoprire adesso le probabili formazioni della diretta Vicenza Pro Vercelli, al via tra pochi minuti. Iniziamo la nostra analisi dalla compagine biancorossa,in campo con il consueto 4-3-3: Confente, Valietti, Pasini, Padella, Bellich, Ronaldo, Cavion, Jimenez, Begic, Rolfini, Dalmonte. Passiamo adesso alla compagine ospite, schierata con il 4-3-1-2: Rizzo, Iezzi, Masi, Perrotta, Iotti, Corradini, Calvano, Della Morte, Vergara, Mustacchio, Comi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Vicenza Pro Vercelli sorridono alla formazione di casa. Prendiamo come riferimento le quotazioni fornite da Eurobet: la vittoria dei biancorossi è a 1,77, il pareggio è quotato 3,30, mentre il successo dei piemontesi è a 4,45. L’Under 2,5 è a 1,68, mentre l’Over 2,5 è a 2,05. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,90 e 1,80.

