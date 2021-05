Diretta/ Vicenza Reggiana, streaming video DAZN. Chiusura d’anno (Serie B)

DIRETTA VICENZA REGGIANA: ULTIMO IMPEGNO!

Vicenza Reggiana, in diretta lunedì 10 maggio 2021 alle ore 14.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valevole per la diciannovesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Classico match di fine anno tra due squadre che non hanno più obiettivi da rincorrere. Per un momento il Vicenza aveva dato l’impressione di poter puntare ai play off ma non è riuscito a ottenere la giusta continuità, anzi frenando in maniera vistosa nelle ultime partite.

Per i berici è comunque più che soddisfacente la salvezza diretta, considerando che questo era il campionato del ritorno in B dopo anni molto difficili e il fallimento, con la squadra salvata nella mappa calcistica italiana dall’intervento dell’imprenditore Renzo Rosso. Non è riuscita invece a mantenere una Serie B attesa 22 anni la Reggiana, tornata in cadetteria dopo la vittoria in estate nei play off contro il Bari, ma protagonista di un campionato vissuto sempre in affanno, senza riuscire a trovare nel finale quell’acuto in grado di far disputare alla squadra almeno i play out.

DIRETTA VICENZA REGGIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Vicenza Reggiana, che non viene trasmessa sui canali della nostra televisione; il campionato di Serie B è un’esclusiva della piattaforma DAZN che ne fornisce tutte le partite, dunque anche in questo caso gli abbonati al servizio potranno installare l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone – per la visione in diretta streaming video – oppure utilizzare in alternativa una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA REGGIANA

Le probabili formazioni della sfida tra Vicenza e Reggiana allo stadio Romeo Menti. I padroni di casa allenati da Mimmo Di Carlo scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Perina; Bruscagin, Pasini, Cappelletti, Barlocco; agazzi, Pontisso, Cinelli; Giacomelli; Longo, Meggiorini. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Max Alvini con un 4-3-1-2 così disposto dal primo minuto: Venturi, Liburri, Ajeti, Rozzio, Kirwan; Del Pinto, Rossi, Varone; Radrezza, Laribi, Ardemagni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Vicenza e Reggiana, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 2.30 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.20 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 3.00 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



