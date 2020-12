Diretta/ Vicenza Reggina (Serie B) streaming video DAZN: punti pesanti in ballo

DIRETTA VICENZA REGGINA: CALABRESI ANCORA IN CRISI

Vicenza Reggina, in diretta dallo stadio Menti di Vicenza e in programma martedì 22 dicembre 2020 alle ore 19.00, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Punti pesanti in ballo, per i berici che cercano di trovare il passo giusto per allontanarsi dalla zona calda della classifica, ma anche per i calabresi che nonostante il cambio di allenatore non sono ancora stati in grado di uscire dalla crisi che li attanaglia. Anche contro il Cittadella è arrivato un pesante ko, gli amaranto sono ora terzultimi e non riescono a ritrovare non solo il filo con la vittoria, ma neanche le motivazioni per muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive. Il Vicenza ha invece vinto due degli ultimi tre impegni disputati in campionato, a Pescara e in casa contro l’Ascoli. Nel mezzo, una sconfitta subita proprio contro il Cittadella ma i biancorossi si sono comunque portati a +3 dalla zona play out, avendo peraltro una partita ancora da recuperare.

DIRETTA VICENZA REGGINA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Reggina non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA REGGINA

Le probabili formazioni di Vicenza Reggina, sfida che andrà in scena presso lo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Mimmo Di Carlo con un 4-4-2: Perina; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Guerra, Da Riva, Cinelli, Dalmone; Meggiorini, Jallow. Gli ospiti guidati in panchina da Marco Baroni schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-4-2 come modulo di partenza: Plizzari; Loiacono, Gasparetto, Cionek, Liotti; Rolando, De Rose, Crisetig, Di Chiara; Lafferty, Rivas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla sfida del campionato di Serie B tra Vicenza e Reggina, l’agenzia di scommesse Snai offre le quote sul match con la vittoria interna fissata a 2.20, l’eventuale pareggio proposto a una quota di 3.05, mentre chi vorrà puntare sull’affermazione in trasferta, la quota offerta è di 3.60.

