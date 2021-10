Diretta Vicenza Reggina/ Streaming video tv: Brocchi in cerca di conferme (Serie B)

DIRETTA VICENZA REGGINA: LANEROSSI IN RIPRESA?

Vicenza Reggina è in diretta dallo stadio Romeo Menti, alle ore 14:00 di sabato 16 ottobre: la partita è valida per l’ottava giornata di Serie B 2021-2022, e anche il campionato cadetto torna dopo la sosta per le nazionali. Prima che il torneo si fermasse, il Vicenza è finalmente riuscito a ottenere la sua prima vittoria: battuto il Pordenone in trasferta in un match delicatissimo, Cristian Brocchi affronta il suo terzo match come allenatore dei veneti e spera che il vento sia cambiato con quel 4-2 esterno, anche se naturalmente la corsa verso la salvezza sarà complessa.

La Reggina aveva perso sul campo del Pisa, una sconfitta che ci può stare considerando la forza dei nerazzurri; nel complesso gli amaranto stanno disputando un campionato positivo ma, costruiti per andare ai playoff e forse anche altro, sanno che non possono perdere troppi punti e vogliono immediato riscatto. Sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Vicenza Reggina; mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA VICENZA REGGINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Reggina sarà trasmessa su Sky Sport 254, appuntamento in pay per view o riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky, visto che la Serie B è tornata anche sulla televisione satellitare. Questo match inoltre sarà anche in diretta streaming video per i clienti di DAZN (altro fornitore ufficiale del campionato cadetto) che potranno seguirlo ovviamente su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA REGGINA

È possibile che per Vicenza Reggina Brocchi non cambi nulla rispetto al 3-4-1-2 della prima vittoria: se così fosse vedremmo Padella, Cappelletti e Pasini a protezione del portiere Grandi, con una mediana gestita da Filippo Ranocchia e Zonta e due esterni che saranno Di Pardo e Crecco ad accompagnare. Proia sarebbe il trequartista a supporto di Samuele Longo e Davide Diaw; a giocarsi un posto in questo schieramento sono soprattutto Taugourdeau al centro del campo, poi Meggiorini e Tommaso Mancini nel tandem offensivo.

Tegola per Alfredo Aglietti: Micai è squalificato per tre giornate (in seguito alla follia di Pisa), di conseguenza la porta della Reggina sarà difesa da Turati che avrà davanti a sé Thiago Cionek e Regini, mentre Lakicevic e Di Chiara saranno i due laterali bassi. Nicolò Bianchi e Gavioli insidiano Crisetig e Hetemaj in mezzo al campo, Bellomo potrebbe sfilare la maglia a Cortinovis sulla trequarti; gli esterni alti potrebbero essere ancora Laribi e Rivas ma occhio a Federico Ricc, mentre Montalto e Denis sono in ballottaggio con Galabinov per il ruolo di centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un pronostico su Vicenza Reggina possiamo consultare le quote che sono state fornite dai bookmaker, in particolare quelle dell’agenzia Snai: qui il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,60 volte la giocata, mentre il segno X per l’eventualità del pareggio vi farebbe guadagnare 2,95 volte quanto messo sul piatto e il successo della squadra ospite, regolato ovviamente dal segno 2, porta in dote una vincita corrispondente a 2,95 volte l’ammontare dell’importo.

