Diretta Vicenza Reggio Audace/ Streaming video tv: big match al Menti (Serie C)

Vicenza Reggio Audace viene diretta dal signor Matteo Gariglio, ed è in programma alle ore 17:30 di domenica 20 ottobre: lo stadio Romeo Menti sarà il teatro di un big match nella decima giornata del girone B di Serie C 2019-2020. Le due squadre si sono poste praticamente da subito come alternativa al Padova per la promozione diretta; anzi i granata ad un certo punto sono anche stati in testa alla classifica prima di rallentare, ma nell’ultimo turno hanno battuto la Triestina in maniera convincente e si sono rilanciati. Il LaneRossi arriva da un campionato in chiaroscuro, nel quale non è riuscito ad esprimere i suoi valori; lo sta facendo in questa stagione che potrebbe essere trionfale, domenica scorsa però i biancorossi sono caduti a Piacenza e sono stati sorpassati proprio dagli emiliani, anche se si trovano ad un solo punto da loro e, insieme alla Sambenedettese, hanno 4 lunghezze da recuperare alla capolista. Ci aspettiamo allora un bello spettacolo in questa diretta di Vicenza Reggio Audace; nel frattempo possiamo valutare quali siano le mosse da parte dei due allenatori leggendo in maniera dettagliata le probabili formazioni attese in campo al Menti.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Vicenza Reggio Audace non sarà trasmessa, ma tutti gli appassionati del campionato di Serie C si potranno rivolgere al portale Eleven Sports: un’altra stagione che la piattaforma dedica all’intera programmazione della terza divisione, dunque abbonandosi al servizio – oppure acquistando di volta in volta il singolo evento, ad un prezzo precedentemente fissato – si potrà seguire questa partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA REGGIO AUDACE

In Vicenza Reggio Audace Mimmo Di Carlo dovrebbe puntare sul consueto 4-3-1-2: da decidere chi tra Arma e Guerra prenderà posto al fianco di Marotta nel reparto avanzato, mentre Giacomelli sarà il trequartista di supporto. A centrocampo cercano spazio Emmanuello e Cinelli, ma la sensazione è che Zonta e Vandeputte siano ancora favoriti; Pontisso agirà come schermo davanti alla difesa e regista della squadra, poi coppia arretrata formata da Cappelletti e Padella a protezione del portiere Grandi, Bruscagin e Barlocco dovrebbero essere i due terzini. La Reggio Audace di Massimiliano Alvini gioca invece con la difesa a tre: spazio dunque a Spano, Martinelli e Rozzio come terzetto difensivo davanti al portiere Narduzzo, poi due laterali come Libutti e Kirwan che agiscono sulla linea dei centrocampisti mentre Fausto Rossi e Varone ancora una volta formeranno la catena centrale. Zanini e Staiti si dispongono sulla trequarti in appoggio a Kargbo, che dopo la doppietta di domenica parte in netto vantaggio su un Brodic che spera comunque di essere un fattore nel secondo tempo.

QUOTE E PRONOSTICO

Vicenza Reggio Audace vede partire favorita la squadra di casa, nel pronostico tracciato dall’agenzia di scommesse Snai: il segno 1 che identifica la vittoria del LaneRossi vale infatti 2,10 volte la cifra puntata, ma siamo comunque vicini con il segno 2 per il successo dei granata che vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,45 volte quanto avrete giocato. L’eventualità del pareggio, come sempre regolata dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,15 volte la somma messa sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA