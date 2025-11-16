Diretta Vicenza Renate, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Menti per la quattordicesima giornata di Serie C 2025/2026 girone A.

DIRETTA VICENZA RENATE, BIANCOROSSI PER ALLUNGARE!

Inizia domenica 16 novembre 2025 alle ore 17:30 la diretta Vicenza Renate. Presso lo Stadio Romeo Menti tocca alla capolista del girone A della Serie C 2025/2026 a scendere in campo con la consapevolezza di non dover pensare ad un eventuale aggancio da parte delle inseguitrici, da cui è lontana otto punti alla vigilia di questo turno.

I biancorossi sono infatti saldamente in vetta con trentacinque punti una volta arrivati alla quattordicesima giornata di campionato. Ancora imbattuti, gli unici fra i tre gironi del torneo, i veneti hanno di recente ottenuto la vittoria numero undici superando in trasferta anche la sorprendente Inter Under 23 anche se in dieci per l’espulsione di Leverbe.

L’obiettivo è quello di provare ad allungare ulteriormente sulle compagini che si trovano alle loro spalle dopo che nell’ultimo weekend sia l’Union Brescia che il Lecco hanno rimediato un KO. Gli ospiti sono invece dentro la zona playoff ma in nona posizione con i loro diciassette punti conquistati fino a questo momento dell’annata calcistica.

I nerazzurri vorrebbero continuare a migliorare il proprio piazzamento scavalcando magari in un colpo solo sia il Trento che la Pro Vercelli, davanti per due punti. La stessa distanza separa i lombardi anche dal Novara mentre a quattro lunghezze c’è invece il gruppo di ben sei squadre che hanno racimolato tredici punti.

DOVE E COME VEDERE LA DIRETTA VICENZA RENATE: INFO STREAMING, VIDEO E TV

Canale Sky Sport Arena per chi fosse interessato a seguire la diretta Vicenza Pro Patria in televisione con un abbonamento a Sky. La partita verrà trasmessa pure in streaming su Sky Go e nello stesso modo anche per chi fosse iscritto a Now Tv.

DIRETTA VICENZA RENATE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Renate: sarà modulo 3-5-2 dall’inizio del match per entrambe le compagini. I padroni di casa partiranno con Gagno, Sandon, Leverbe e Cuomo, Caferri, Zonta, Carraro, Vitale, Costa, Capello e Morra. Gli ospiti invece schiereranno in campo Rovida, Reggiori, Masi e Motolese, Giudici, Ferri, Schiavone, Di Munno e Dimarco, Udoh e Mastroianni.

DIRETTA VICENZA RENATE, LE QUOTE

I bookmakers puntano forte sulla vittoria della capolista nella diretta Vicenza Pro Patria. Per Sisal i biancorossi dovrebbero raggiungere facilmente il successo ed è per questo che vengono dati vincenti ad appena 1.40. Gli ospiti dovranno darsi parecchio da fare per sovvertire il pronostico, essendo quotati addirittura a 7.50, ed anche l’x equivalente al pareggio non è poi così scontato venendo pagato a 4.00.