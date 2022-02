DIRETTA/ Vicenza Spal video streaming tv: Gianluca Aureliano è l’arbitro

DIRETTA VICENZA SPAL: L’ARBITRO

Vicenza Spal sarà una partita diretta da Gianluca Aureliano, quarantunenne arbitro della sezione Aia di Bologna, designato per il match che si disputa allo stadio Romeo Menti di Vicenza in questo turno della Serie B. Per Gianluca Aureliano si tratta della terza designazione in stagione nella serie cadetta e nei primi due incontri non si sono registrati incroci con le due avversarie. Il tabellino disciplinare dell’arbitro emiliano vede sei cartellini gialli estratti, due cartellini rossi e un tiro concesso dal dischetto del rigore.

Gianluca Aureliano sarà coadiuvato in Vicenza Spal da Capaldo e Massara come segnalinee e dal quarto uomo Ricci. Nella postazione VAR ci sarà il signor Mazzoleni, e al suo fianco l’assistente Avar Lo Cicero.

DIRETTA VICENZA SPAL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Vicenza Spal sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

BROCCHI VUOLE SVOLTARE!

Vicenza Spal, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 14.00 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza sarà una sfida valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie B. Punti che scottano da una parte e dall’altra, il Vicenza ha sfiorato il colpaccio portandosi in vantaggio di 2 gol in casa di un Pisa che sta lottando per il salto in Serie A, facendosi però rimontare sul 2-2 e restando a 13 punti a -6 dalla zona play out e avvicinandosi a -1 dal Crotone terzultimo.

La Spal è scivolata invece in quintultima posizione dopo la sconfitta interna contro la Reggina, la seconda consecutiva per gli estensi ora affiancati dall’Alessandria a quota 23 punti, con l’arrivo di Venturato che non ha portato l’auspicata svolta dal punto di vista del rendimento. Nel match d’andata partita ricca di gol e di emozioni con un 3-2 in favore della Spal con gol di Seck, Viviani e Colombo per gli estensi, 2-2 nell’ultimo precedente a Vicenza tra le due squadre il 20 febbraio 2021.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA SPAL

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Spal, match che andrà in scena al Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Cristian Brocchi schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Contini; Bruscagin, Brosco, De Maio, Crecco; Zonta, Pontisso, Cavion; Teodorczyk, Da Cruz; Diaw. Risponderà la Spal allenata da Roberto Venturato con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Alfonso; Peda, Meccariello, Vicari, Celia; Zanellato, Crociata, Pinato; Mancosu; Finotto, Vido.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vicenza Spal al Romeo Menti di Monza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.00, mentre l’eventuale successo della Spal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.

