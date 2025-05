DIRETTA VICENZA TERNANA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

C’è una bella storia che ci accompagna verso la diretta Vicenza Ternana, perché la partita fra veneti e umbri, che oggi è valida per l’andata della semifinale dei playoff di Serie C, vanta complessivamente trentacinque precedenti in contesti ufficiali. I numeri sorridono al Vicenza, infatti abbiamo quattordici vittorie per i veneti a fronte di undici successi per la Ternana e dieci pareggi. Leggera supremazia del Vicenza anche nei dieci precedenti più recenti, con cinque vittorie per i veneti e quattro affermazioni della Ternana, mentre c’è stato un solo pareggio dal 2014 in poi.

Le ultime due sfide erano state disputate nel campionato di Serie B 2021-2022, con la cadetteria che ora è l’obiettivo comune: clamorosa vittoria per 5-0 della Ternana in Umbria sabato 23 ottobre 2021, mentre il Vicenza vinse per 3-1 al ritorno al Menti domenica 6 marzo 2022, finora l’ultimo precedente fra le due squadre. Insomma, tanta storia, ma adesso ovviamente conta solo l’attualità: via alla diretta Vicenza Ternana! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VICENZA TERNANA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Non solo Sky e Now avranno la possibilità di trasmettere la diretta Vicenza Ternana in streaming sulle app di Sky Go e NOW TV. La partita, che sarà mandata in onda pure in televisione sul canale Sky Sport 255, sarà visibile pure in chiaro sulle reti RAI. Il canale di riferimento è il numero 58 del televisore, ovvero Rai Sport, oltre allo streaming garantito dal sito di Rai Play.

VICENZA TERNANA, SQUADRE CON PERCORSI SIMILI

Comincia domenica 25 maggio 2025 alle ore 20:00 la diretta Vicenza Ternana. Presso lo Stadio Romeo Menti si affrontano due compagini che hanno concluso la stagione regolare in seconda posizione nei rispettivi gironi. I biancorossi hanno totalizzato ottantatre punti nella graduatoria del gruppo B, solo tre in meno del Padova già promosso, ed avrebbero quindi vinto anche il girone C dove giocavano i rossoverdi, se si pensa che la capolista in questo caso è stata la Virtus Entella conquistando gli stessi punti e dietro a lei si è piazzata la Ternana a quota settantaquattro.

Questi piazzamenti hanno permesso ad entrambe le società di ricominciare ad inseguire la promozione in Serie B a partire dai quarti dei playoff. Nel turno precedente i veneti hanno superato il Crotone vincendo sia in trasferta allo Scida che tra le mura amiche. Gli umbri sono stati invece in grado di avere la meglio sulla Giana Erminio ribaltando il verdetto della gara d’andata, persa per 1 a 0, con un netto successo per 2 a 0. La finale è ormai ad un tiro di schioppo e nessuna delle due compagini vuole smettere di sognare.

VICENZA TERNANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni relative alla diretta Vicenza Ternana ci consegnano due schieramenti abbastanza diversi anche per quanto concerne il credo tattico dei rispettivi allenatori, se si esclude l’impiego della difesa a tre. Le indiscrezioni parlano dunque di un 3-5-2 con Confente, Cuomo, Leverbe, Sandon, De Col, Carraro, Ronaldo, Zonta, Costa, Rauti e Ferrari scelto dal tecnico Stefano Vecchi per far cominciare l’incontro ai suoi biancorossi. Mister Fabio Liverani pare invece essere maggiormente orientato verso il modulo 3-4-1-2 con Vannucchi, Donati, Capuano, Martella, Casasola, Aloi, Vallocchia, Tito, Curcio, Cicerelli e Ferrante al fine di contrastare i veneti con i suoi rossoverdi.

DIRETTA VICENZA TERNANA, LE QUOTE

Gli ospiti di giornata non sembrano avere scampo in merito all’esito finale della diretta Vicenza Ternana se si prendono in considerazione le quote proposte alla vigilia dai bookmakers. Sia secondo Sisal che anche per Snai i padroni di casa sono senza dubbio i favoriti per la conquista della gara d’andata ed è così che il segno 1 viene quotato a 2.00. Entrambe le agenzie di scommesse sono poi concordi nell’affermare che il pareggio è l’alternativa più probabile per questo match e l’x viene dunque posto a 3.20. La soluzione meno ovvia è rappresentata infine dal successo delle Fere, pagato infatti a 4.00.