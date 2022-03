Diretta/ Vicenza Ternana streaming video tv: Brocchi vs Lucarelli (Serie B)

DIRETTA VICENZA TERNANA: BROCCHI NON PUÒ PIÙ SBAGLIARE!

Vicenza Ternana, in diretta domenica 6 marzo 2022 alle ore 15.30 presso lo stadio Menti di Vicenza, sarà una sfida valevole per la 28^ giornata del campionato di Serie B. Una gara fondamentale per entrambe le squadre, seppur per obiettivi diversi. La formazione di Brocchi cerca disperatamente un successo per avvicinarsi alla zona salvezza, mentre l’undici di Lucarelli è nel limbo tra playout e playoff.

Diretta/ Reggina Vicenza (risultato finale 3-1): Padella segna il gol della bandiera

Entrando nel dettaglio di questo Vicenza Ternana, i biancorossi sono situati al diciottesimo posto con 18 punti, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 17 sconfitte. La zona playout dista 5 punti, mentre la salvezza diretta addirittura 10. Dopo un buon filotto di risultati utili consecutivi, i veneti sono stati sconfitti per 3-1 dalla Reggina nell’ultimo turno. Passiamo adesso alla Ternana, al tredicesimo posto con 34 punti, raccolti grazie a 9 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. Montagne russe nell’ultimo periodo per le fere, che arrivano a questo appuntamento dalla vittoria per 1-0 ai danni del Pordenone, rete del solito Pettinari.

Diretta/ Ternana Pordenone (risultato finale 1-0): espulso Mensah tra gli ospiti

DIRETTA VICENZA TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Ternana sarà affidata ai canali della televisione satellitare: la Serie B infatti è trasmessa integralmente su Sky – canale 256 per l’occasione – come sempre gli abbonati potranno assistere in diretta a Vicenza Ternana sfruttando anche il servizio di streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Sarà una visione in mobilità anche quella garantita da DAZN, che come nella passata stagione resta il fornitore di tutti i match del campionato cadetto (in questo caso potrà essere utilizzata anche una smart tv dotata di connessione a internet).

Diretta/ Vicenza Pordenone (risultato finale 1-0): Deli fermato dalla traversa!

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA TERNANA

Passiamo adesso alle probabili formazioni della diretta di Vicenza Ternana in programma alle ore 15.30. Iniziamo la nostra analisi con i padroni di casa allenati da mister Brocchi, alla ricerca disperata di punti per la salvezza. Biancorossi in campo con l’ormai consueto 4-2-3-1. In porta spazio all’ex Crotone Contini, con la linea a quattro composta da Padella, Brosco, De Maio e Crecco. In mezzo al campo l’ex Inter Zortea e Cavio, mentre dietro le punte spazio a Dalmonte, Da Cruz e capitan Giacomelli. Centravanti il polacco Teodorczyk. Passiamo adesso alla Ternana guidata da mister Cristiano Lucarelli, pronto a puntare nuovamente sull’undici che ha sconfitto il Pordenone nell’ultimo turno. Il modulo resta il 4-3-1-2 con Iannarilli a difendere la porta rossoverde. Defendi e Martella terzini, con il duo centrale formato da Bogdan e Capuano. Proietti in cabina di regia, affiancato da Palumbo e dal greco Koutsoupias. Il sudamericano Peralta agirà da trequartista alle spalle del duo Mazzocchi-Pettinari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Regna l’equilibrio nei pronostici della diretta di Vicenza Ternana, in programma tra pochi minuti allo stadio Menti di Vicenza. Secondo i bookmakers, non c’è un favorito netto in questo match e le quote per le scommesse parlano chiaro. Prendiamo come riferimento i dati offerti dall’agenzia Sisal: la vittoria del Vicenza è data a 2,50, il pareggio a 3,25, mentre il successo corsaro della Ternana è quotato 2,85. Grande equilibrio anche sul possibile numero di gol della sfida: l’Under 2,5 è dato a 1,80, mentre l’Over 2,5 paga 1,90 volte la posta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA