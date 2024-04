DIRETTA/ Vicenza Trento video streaming tv: la storia “vota” per i veneti (Serie C, 20 aprile 2024)

DIRETTA VICENZA TRENTO: IL TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Vicenza Trento pone l’una contro l’altra due squadre che si sono ritrovate nella stessa manifestazione sportiva in ben quattro occasioni. L’ago della bilancia pende dalle parti del Vicenza con tre successi su quattro. In quattro gare sono arrivati ben 12 gol, con una media di tre reti a partita. La prima sfida che vi presentiamo è quella del 12 agosto 2018, terminata, con il risultato di 3-1 per il Vicenza in amichevole. La prima gara ufficiale giocata tra queste due formazioni risulta essere quella dell’uno dicembre 2022 con il successo dai veneti di misura in casa del Trento.

Nuova vittoria ancora dei biancorossi il 2 Aprile 2023 grazie alle reti firmate da Begic e Dalmonte. L’ultima partita giocata tra le due formazioni è quella del 17 dicembre 2023. Trento che ha avuto la meglio con il risultato di 4-1, grazie alle reti firmate da Rada, Attys, Anastasia e Petrovic. (Marco Genduso)

DIRETTA VICENZA TRENTO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

Anche questa sfida del campionato di Serie C che vede contro Vicenza Trento potrà essere guardata in tv, a condizione di avere un abbonamento Sky, selezionando il canale Sky Calcio. Ma visto l’orario e il giorno prefestivo potrete seguire, da dove vi troverete, comunque la diretta streaming video di Vicenza Trento con Sky Go e Now Tv su computer e telefonino.

LA PRESENTAZIONE

Punti pesanti in questa 37° giornata si giocano oggi, sabato 20 aprile 2024, alle ore 18.30, nella diretta Vicenza Trento. Berici a caccia del podio con due lunghezze di vantaggio da conservare rispetto alla Triestina, con le due squadre che hanno entrambe vinto nell’ultimo turno di campionato. I veneti sono andati ad espugnare il campo del Mantova, con la capolista già sicura della promozione diretta in Serie B.

Al “Menti” arriva un Trento che crede sempre di più all’obiettivo play off. La marcia della formazione gialloblu è completamente cambiata nelle ultime settimane, sono 9 i risultati utili consecutivi in campionato e dopo 4 pareggi di fila nell’ultimo turno per il Trento è arrivato anche il ritorno alla vittoria, successo di misura sulla Pro Vercelli che ha consolidato l’ottavo posto in classifica nel girone A anche se le distanze rispetto all’undicesimo posto sono ancora strette, col Trento a +2 sulla Pro Patria.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA TRENTO

Analizziamo insieme brevemente le probabili formazioni della diretta Vicenza Trento. Pare che il Vicenza di Stefano Vecchi abbia trovato il suo modulo più adatto alla squadra e che punti quindi su un 3-4-1-2. Ecco i giocatori che metterà in campo dall’inizio: in posta Confente; difesa con Cuomo, Golemic, Sandon; centrocampo a 4 con Talarico, Ronaldo, Tronchin, Costa; il trequartista Della Morte; il duo d’attacco Ferrari, Pellegrini. Il Trento del grande Francesco Baldini giocherà quasi a specchio non rinunciando però alla difesa a 4, suo marchio di fabbrica del 4-3-1-2: Russo; Obaretin, Trainotti, Cappelletti, Frosonini; Giannotti, Rada, Di Cosmo; Caccavo; Anastasia, Italeng.

SU QUALI QUOTE PUNTARE PER VICENZA TRENTO?

A guardare le quote Snai della diretta Vicenza Trento pare che questa scommessa sia abbastanza facile e scontata a vantaggio dei padroni di casa. La vittoria del Vicenza è quotata 1.60, il segno X viene pagato 3.20, mentre la puntata più scomoda ma redditizia che prevede la vittoria del Trento a quota di 3.80.











