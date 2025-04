DIRETTA VICENZA TRIESTINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Passiamo adesso alla diretta di Vicenza Triestina da un punto di vista statistico, in questo modo grazie ai trend potremmo vedere chi tra le due squadre avrà o meno il favore del pronostico da un punto di vista prettamente scientifico. Anche se in tutta sincerità in questo match specifico non servirebbe, visto che i padroni di casa sono la miglior difesa di questo campionato con 0,6 reti subite ogni novanta minuti. Certo essendo matematicamente in un’ottima posizione, nelle ultime tre uscite c’è stato un cambio di marcia e la media si alzata a 0,8. Ma non dovrebbe essere poi chissà quale cambiamento.

La Triestina invece nello stesso campione ha preso 1,3 reti facendone soltanto 0,9. Il che non si prospetta una partita facile per loro, non a caso abbiamo sui principali bookmkaers il 33% di vittoria per i padroni di casa del Vicenza. Andrà davvero cosi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Vicenza Triestina, il fischio di inizio è vicino e con esso il commento live del match! (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA VICENZA TRIESTINA, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Vicenza Triestina allora la vostra unica possibilità sarà abbonarvi a Sky, pacchetto Calcio. La diretta streaming invece disponibile sull’applicazione Sky Go.

CHI IL PRIMATO E CHI LA SALVEZZA

Quasi un testa coda al Romeo Menti tra la seconda del campionato e la quartultima. La diretta Vicenza Triestina si giocherà venerdì 18 aprile 2025 alle ore 20:00. Potrebbe essere un weekend di un’importanza assoluta e ora vi spieghiamo il motivo. Il Vicenza come detto è al secondo posto a -2 dal primo e +11 dal terzo. Ciò significa che i padroni di casa possono ancora superare il Padova: l’ultima partita però ha visto il Vicenza perdere 2-1 con il Virtus Verona, un ko pesante.

La Triestina invece naviga in brutte acque e si trova a -3 dal 15esimo posto che vorrebbe dire salvezza. Gli ospiti hanno perso tre delle ultime quattro gare ovvero Giana Erminio, Feralpi Salò e Padova, vincendo però col Renate.

LE PROBABILI FORMAZIONI VICENZA TRIESTINA

Il Vicenza giocherà con il modulo 3-4-2-1. Tra i pali Confente, difesa a tre con Cuomo, Leverbe, Sandon. I centrocampisti saranno Zonta, Ronaldo, Carraro e Costa mentre Della Morte e Rauti daranno una mano a Ferrari.

Triestina che replica con il 4-3-1-2. In porta Roos, protetto dal quartetto Jonsson, Silvestri, Frare e Tonetto. Nella zona nevralgica del campo Fiordilino, Correia e Ionita. Trequarti con Cortinovis e il duo Vertainen-Olivieri in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VICENZA TRIESTINA

Chi parte favorito? Secondo i bookamakers saranno i padroni di casa del Vicenza a 1.60 con il 2 pro Triestina dato a 5.30 e il pareggio a 3.25. Gol e No Gol rispettivamente a 2.20 e 1.57.