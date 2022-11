DIRETTA/ Vicenza Triestina video streaming tv: i numeri di una lunga storia

DIRETTA VICENZA TRIESTINA: IL TESTA A TESTA

Al Romeo Menti la diretta di Vicenza Triestina si è già disputata prima di oggi in altre 14 occasioni. Il bilancio è in favore dei biancorossi che hanno vinto 5 volte rispetto alle 3 degli ospiti mentre sono 6 i pareggi. L’ultimo precedente si è disputato in questa stagione quando le due squadre si sono affrontate negli ottavi di finale di Coppa Italia di categoria. Al novantesimo furono costrette a giocare i tempi supplementari dopo che si era terminati sull’1-1 con gol di Gomez al 72esimo e risposta 12 minuti dopo di Arma. Nei tempi supplementari i padroni di casa furono implacabili in grado di segnare con Tronco e Guerra.

La Triestina non vince in casa di questo avversario dal marzo del 2019 in un match terminato col risultato finale di 0-2, la partita fu decisa alla fine del primo tempo dalle reti di Costantino e Procaccio nel giro di 120 secondi. Il Vicenza non vince in casa nei novanta regolamentari dal 18 dicembre 2010 in una gara terminata in quell’occasione per 2-0. (Matteo Fantozzi)

VICENZA TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vicenza Triestina non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Vicenza Triestina, in diretta sabato 19 novembre 2022 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. Una gara importante per entrambe le formazioni, alla ricerca di continuità dopo un avvio di stagione tra luci e ombre.

Il Vicenza ha raccolto 20 punti nelle prime tredici giornate, frutto di sei vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. I padroni di casa arrivano a questo appuntamento dalla vittoria per 1-2 contro la Virtus Verona. La Triestina, invece, è a quota 11 punti, raccolti grazie a due vittorie, cinque pareggi e sei sconfitte. Gli alabardati nell’ultimo turno hanno pareggiato 1-1 contro il Renate.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA TRIESTINA

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Vicenza Triestina. Partiamo dalla compagine di casa, in campo con il 3-4-3: Confente, Ierardi, Pasini, Sandon, Dalmonte, Ronaldo, Cavion, Greco, Jimenez, Ferrari, Giacomelli. Passiamo adesso agli alabardati, in campo con il consueto 4-2-3-1: Pisseri, Ciofani, Di Gennaro, Sottini, Sarzi, Gori, Pezzella, Paganini, Felici, Furlan, Ganz.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Vicenza Triestina sorridono alla formazione di casa. Andiamo a scoprire i numeri del match grazie agli analisti di Eurobet: la vittoria del Vicenza è a 1,76, il pareggio è a 3,50, mentre il successo della Triestina è a 4,45. L’Under 2,5 è a 1,68, mentre l’Over 2,5 è a 2,05. Più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente 1,90 e 1,79.

