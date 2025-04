DIRETTA VICENZA UNION CLODIENSE (RISULTATO 1-0), GLI OSPITI PROVANO A REAGIRE

Prosegue la diretta valida per il match di serie C tra Vicenza e Union Clodiense e i padroni di casa hanno segnato dopo solo tre minuti di gioco con Morra. Ottimo inizio della capolista che al minuto 7 ci prova con Sandon, il tiro termina di poco fuori, avanzata totale dei padroni di casa. Primi dieci minuti all’assalto del Vicenza.

Minuto 11 e ci prova Ronaldo su punizione, il tiro prende la porta ma è troppo debole per impensierire il portiere. Ci prova Biondi per gli ospiti ma il tiro viene respinto dal portiere. Ammonito Lattanzio il minuto 14 che ferma un contropiede molto insidioso. Dopo un buon inizio Vicenza la squadra ospite prova a reagire e risolvere le cose. Vicenza ancora avanti dopo 20 minuti di gioco (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA VICENZA UNION CLODIENSE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’appuntamento in televisione con la diretta Vicenza Union Clodiense è valido solo per gli abbonati a Sky che potranno dunque sintonizzarsi su Sky Sport 258. Lo streaming della partita di Serie C verrà invece trasmesso attraverso l’applicazione Sky Go.

DIRETTA VICENZA UNION CLODIENSE (RISULTATO 1-0), PARTENZA SPRINT

Comincia la diretta testuale del match valido per la trentacinquesima giornata di serie C Girone A tra Vicenza ed Union Clodiense. Va in scena il più classico dei testa coda con i padroni di casa che devono difendere il primo posto mentre gli ospiti sono ultimi in classifica e si trovano in una situazione quasi drammatica. Comincia ufficialmente la sfida!

Subito offensiva del club biancorosso, cross pericoloso di Rauti ma non ci arriva nessun attaccante. Padroni di casa che partono subito forte. Tiro di Ronaldo e gran parata del portiere che manda in corner e qui arriva il gol del Vicenza. Minuto 3: corner di Costa e palla che arriva a Morra che con un tiro al volo insacca con un grande gol. Padroni di casa subito in vantaggio (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA VICENZA UNION CLODIENSE (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Cosa ci dicono le statistiche riguardo alla diretta di Vicenza Union Clodiense? Facciamo un passo verso i numeri per capire che tipo di partita bisognerà aspettarci in termini di trend sul rettangolo verde, in questo modo avremo anche l’occasione per capire chi tra le due sarà la favorita per la vittoria finale e chi invece dovrà subire e far fatica. Partiamo dalla seconda miglior difesa del campionato, il Vicenza che in media subisce solo 0,7 reti nell’arco della partita. Ad inizio stagione avevamo un gioco più improntato sul contropiede classico con almeno 38,6 cross progressivi di media, ora invece questa percentuale si è abbassata di due punti percentuali favorendo invece i gol che arrivano dopo dieci passaggi consecutivi, che arriva a 24%.

La Union Clodiense si difende bassa ma per cercare di sfruttare la costruzione dal basso anche se poi subiscono il 18% di reti proprio da situazioni di perdita del pallone in fase di impostazione. Questo ci porta a raccomandarvi di rimanere su questa pagina perché tra qualche giro di orologio si passerà al fischio iniziale della diretta di Vicenza Union Clodiense, il commento live è vicino non mancate! (agg. Gianmarco Mannara)

VICENZA UNION CLODIENSE, TRA LA VETTA E IL FONDO DELLA CLASSIFICA

Inizia domenica 6 aprile 2025 alle ore 15:00 la diretta Vicenza Union Clodiense. Presso lo Stadio Romeo Menti va in scenda un derby veneto tra due compagini che occupano rispettivamente la prima e l’ultima posizione nella classifica del girone A della Serie C. I padroni di casa hanno infatti conquistato il primato scalzando il Padova che rimane però allo loro calcagna essendo lontano appena un punto rispetto ai settantasette conquistati dalla compagine di mister Vecchi. I biancorossi sono inoltre reduci dal nuovo successo di misura ottenuto sul campo della Pro Vercelli.

Anche gli ospiti sono tornati ad assaporare la vittoria nello scorso turno avendo avuto la meglio nei confronti del Novara, sconfitto per 2 a 1 con una rimonta completata soltanto nei minuti di recupero. I ventuno punti sin qui racimolati non sono però sufficienti per i granata se vogliono continuare a sperare nella salvezza ed hanno dunque bisogno di sorpassare il Caldieto Terme, distante cinque lunghezze, per poi disputare i playout al termine della stagione regolare.

VICENZA UNION CLODIENSE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Considerando le vittorie ottenute da entrambe le compagini impegnate quest’oggi nello scorso turno di campionato, possiamo dire che nelle probabili formazioni della diretta Vicenza Union Clodiense il tecnico Vecchi dorebbe scegliere anche in questo caso di impiegare il 3-4-1-2 con Confente, Leverbe, Laezza, Sandon, Talarico, Ronaldo, Carraro, Beghetto, Della Morte, Rauti e Morra. Lo stesso discorso vale pure per mister Tedino ed i suoi granata, attesi dunque secondo un 4-3-3 con Gasparini, Lattanzio, Salvi, Munaretto, Regonesi, Firenze, Chiwisa, Manfredonia, Orfei, Sinani e Biondi.

DIRETTA VICENZA UNION CLODIENSE, LE QUOTE

I bookmakers sono ovviamente d’accordo all’unisono nell’indicare i padroni di casa come nettamente favoriti per l’esito finale della diretta Vicenza Union Clodiense con le loro quote. Stando ad esempio a quanto offerto da Sisal, il trionfo dei biancorossi è pagato ad appena 1.19. Il pareggio è un’opzione poco probabile considerando l’x a 6.25 e puntare sulla vittoria degli ospiti è infine davvero un azzardo poichè l’agenzia di scommesse mette il segno 2 addirittura a 11.00.