Diretta/ Vicenza Virtus Verona (risultato 0-0) streaming video tv: infortunio per Sibi! (28 gennaio 2024)

DIRETTA VICENZA VIRTUS VERONA (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Veneto la partita tra Vicenza e Virtus Verona è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro il gioco è stato interrotto per diversi istanti a partire dal 4′ a causa di un infortunio riportato dal portiere della Virtus Sibi per colpa di un intervento irregolare di Pellegrini. Intanto l’arbitro ha già ammonito Pellegrini al 4′ tra i calciatori del Vicenza. Ecco le formazioni ufficiali: VICENZA (3-4-1-2) – Confente; Laezza, Golemic, Cuomo; Talarico, Cavion, Rossi, Sandon; Della Morte; Pellegrini, Ferrari. Allenatore: Vecchi. VIRTUS VERONA (3-5-2) – Sibi; Vesentini, Ruggero, Cabianca; Mazzolo, Mehic, Metlika, Zarpellon, Amadio; Danti, Gomez. Allenatore: Fresco. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA VICENZA VIRTUS VERONA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Vicenza Virtus Verona sarà disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio della Tv satellitare Sky, in alternativa sempre con la stessa modalità sarà possibile seguire la partita anche sulla piattaforma di streaming online NowTv.

SI GIOCA

La diretta di Vicenza Virtus Verona sta per iniziare e pone di fronte due squadre che si ritrovano al momento divise da appena un punto. Guardando la classifica non si può non notare come il Vicenza si ritrovi al sesto posto e il Virtus Verona una posizione meno. Biancorossi che hanno raccolto 33 punti fino a questo momento frutto di 28 reti realizzate e 22 subite. Il miglior marcatore risulta essere Franco Ferrari con sei reti.

L’attaccante ha scontato la squalifica nell’ultimo turno e si candida ad una maglia dal primo minuto. Virtus Verona che può vantare la presenza in attacco di Matteo Casarotto. Con 9 reti totali l’attaccante del Virtus Verona ha contribuito ai 32 punti raccolti fino a questo momento. La squadra rossoblù ha realizzato 24 gol e ne ha subiti altrettanti. La sfida oggi permetterà ad una delle due formazioni di poter allungare sull’altra nel tentativo di raggiungere il miglior posizionamento per i play off di categoria valevoli per l’ultimo posto in serie B. (Marco Genduso)

VICENZA VIRTUS VERONA: IMPORTANTE DERBY!

La diretta di Vicenza Virtus Verona promette spettacolo e emozioni in una sfida che si preannuncia cruciale per le ambizioni di entrambe le squadre nella stagione di Serie C. L’incontro, fissato per oggi 28 gennaio alle ore 18:30, sarà valido per la 23esima giornata del campionato e metterà di fronte due formazioni attualmente posizionate rispettivamente al sesto e settimo posto, dunque in piena zona playoffs. Una vittoria oggi rappresenterebbe un passo fondamentale verso gli obiettivi stagionali, mentre una sconfitta potrebbe complicare il cammino verso la prossima fase, essendo che entrambe le squadre sono in una posizione delicata. Il Vicenza, attualmente sesto in classifica, cercherà di sfruttare tutte le armi a disposizione, tra cui il fattore campo per ottenere tre punti importantissimi.

La Virtus Verona è determinata a dare battaglia e conquistare punti importanti in trasferta. La squadra è consapevole dell’importanza della partita e vorrà dimostrare la propria forza anche lontano dalle mura domestiche. Una vittoria consentirebbe alla squadra ospite di rimanere ancorata alla zona playoff e di mantenere vive le ambizioni di una stagione di successo. Ai nastri di partenza infatti nessuno si sarebbe aspettato un tale rullino di marcia da parte dei veneti.

DIRETTA VICENZA VIRTUS VERONA: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo ora l’attenzione sulla diretta di Vicenza Virtus Verona alle probabili formazioni in maniera tale da vedere insieme quali giocatori potrebbero rivelarsi i protagonisti del match: il Vicenza si appresterà a scendere in campo con un 3-4-1-2, cercando di sfruttare le incursioni centrali dei propri giocatori per mettere in difficoltà la difesa avversaria. In avanti, il tandem offensivo sarà composto da Pellegrini e Rolfini, due attaccanti pronti a capitalizzare le opportunità create da Della Monaca, posizionato sulla trequarti.

La Virtus Verona molto probabilmente adotterà un modulo simile, con gli attaccanti Gomez e Casarotto che saranno supportati dai cross provenienti dalle fasce, più precisamente dai piedi di Vesentini e Mazzolo. Entrambe le squadre si presentano con una mentalità offensiva, dimostrando una volontà di prendere l’iniziativa nella partita. Non ci resta che sedersi e gustarsi insieme questo match, ma non prima di aver dato un’occhiata alle quote.

VICENZA VIRTUS VERONA, LE QUOTE

Per chiunque volesse scommettere nella diretta di Vicenza Virtus Verona sappiate che le quote offerte da Better sono molto intriganti: il segno 1 viene dato a 2,1 e significherebbe vittoria del Vicenza, mentre il pareggio dato dal segno X è messo a 2,7. Attenzione alla vittoria della Virtus Verona quotata a 2,5











