DIRETTA VICENZA VIRTUS VERONA, I BIANCOROSSI INSEGUONO LA VETTA

La diretta Vicenza Virtus Verona è in programma domenica 1 dicembre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Romeo Menti di Vicenza come partita valida per la diciassettesima giornata del girone A della Serie C. I biancorossi si presentano a questo appuntamento in seconda posizione con ben trentasette punti guadagnati dietro soltanto al Padova, primatista solitario a quota 41. La striscia di risultati utili consecutivi maturata attraverso le buone prestazioni offerte in campo sembrano non concludersi mai per i padroni di casa che vorrebbero migliorarsi ulteriormente.

Dal canto suo, mister Fresco va invece a caccia di un posto in zona playoff con i suoi rossoblu, attualmente in undicesima posizione con venti punti. La recente batte d’arresto patita in casa contro la Pergolettese ha però frenato la corsa degli ospiti che vorrebbero tornare a muoversi al più presto possibile. L’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Valerio Vogliacco, proveniente dalla sezione AIA di Bari, che sarà coadiuvato dagli assistenti Edoardo Maria Brunetti di Milano e Filippo Pignatelli di Viareggio insieme con il quarto uomo, ovvero Giorgio Bozzetto di Bergamo.

DIRETTA VICENZA VIRTUS VERONA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Al fine di vedere con i propri occhi la diretta Vicenza Virtus Verona senza doversi recare allo stadio sarà necessario possedere un abbonamento valido per Now o Sky, piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le gare della Serie C per i gironi A, B e C nella stagione 2024/2025. Si potrà quindi guardare la partita via streaming su smart phone, tablet, oppure pc anche attraverso l’utilizzo delle applicazioni dedicate NOW TV e Sky Go.

VICENZA VIRTUS VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Attraverso l’analisi delle probabili formazioni tentiamo adesso di capire quali sono le scelte effettuate dai due allenatori per gli schieramenti di partenza in attesa del calcio d’inizio della diretta Vicenza Virtus Verona del girone A. Mister Stefano Vecchi dovrebbe andare verso la riconferma del 3-4-1-2 e dunque presetandosi con Confente tra i pali, Cuomo, Leverbe e Sandon in difesa, De Col, Carraro, Greco e Costa a centrocampo, Della Morte trequartista dietro a Rolfini e Zamparo.

Il tecnico Luigi Fresco potrebbe invece optare per qualche cambiamento rispetto al 3-4-2-1 ammirato nello scorso turno di campionato con Sibi in porta schermato da Daffara, Toffanin e Ronco in difesa, Amadio, Mehic, Metlika e Manfrin comporranno il centrocampo mentre Rispoli e Zarpellon si muoveranno sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Caia.

VICENZA VIRTUS VERONA, LE QUOTE

Infine, cerchiamo di conoscere il pronostico dell’esito finale per la diretta Vicenza Virtus Verona valevole come diciassettesimo turno di Serie C tramite la presa in esame delle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive.