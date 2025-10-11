Serie C, Diretta Vicenza Virtus Verona, streaming video tv: missione molto complicata per gli ospiti che sfidano i primi della classe (11 ottobre 2025)

DIRETTA VICENZA VIRTUS VERONA, DODICI PUNTI DI DISTACCO

La capolista vuole incrementare il vantaggio in vetta. La diretta Vicenza Virtus Verona vedrà i primi della classe ospitare i rossoblu in questa gara di Serie C fissata per sabato 11 ottobre 2025 alle ore 17:30 al Romeo Menti.

Il Vicenza sta vivendo una stagione praticamente perfetta con un solo pareggio con l’Ospitaletto e per il resto vittorie su vittorie contro Lumezzane, Arzignano, Cittadella, Pro Patria, Dolomiti Bellunesi, Pro Vercelli e Alcione Milano.

D’altro canto la Virtus Verona non sta andando bene tanto quanto i biancorossi, ma comunque possono essere soddisfatti dei dieci punti accumulati fin qui. I rossoblu sono infatti imbattuti da quattro partite di fila con tanto di successo con la Giana Erminio.

DOVE VEDERE DIRETTA VICENZA VIRTUS VERONA, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Vicenza Virtus Verona e tutte le altre gare di Serie C dovrete abbonarvi a Sky che vi permetterà anche la visione in diretta streaming.

LE PROBABILI FORMAZIONI VICENZA VIRTUS VERONA

Il Vicenza scenderà sul terreno di gioco con il modulo 3-5-2. In porta Gagno, poco più avanti Cuomo, Leverbe e Sandon. A centrocampo Caferri, Vitale, Carraro, Rada e Costa mentre Rauti e Stückler si divideranno i compiti in attacco.

Stesso identico assetto tattico per la Virtus Verona con Alfonso tra i pali, difeso dal terzetto Daffara, Toffanin e Munaretti. Patané e Bassi esterni, in mediana Zarpellon, Gatti e Muhameti mentre Fabbro farà coppia con Mancini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VICENZA VIRTUS VERONA

Sulla favorita non ci sono dubbi poiché il Vicenza è dato a 1.23 contro i 5.25 del pareggio e i 10 a favore della Virtus Verona. Ci si aspetta tanti gol? C’è parecchia incertezza con l’Over 2.5 a 1.82 e l’Under a 1.83.

