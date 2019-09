Diretta Vicenza Vis Pesaro/ Streaming video e tv: veneti favoriti (Serie C)

Vicenza Vis Pesaro, in diretta dallo stadio Romeo Menti oggi mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 18.30, si gioca per la sesta giornata del campionato italiano di Serie C girone B. Vicenza Vis Pesaro si presenta come una gara piuttosto importante per definire le ambizioni delle rispettive compagini per quanto concerne la nuova stagione. I padroni di casa in questo momento occupano il secondo posto della classifica generale con 11 punti conquistati in cinque gare con tre vittorie, due pareggi e nessuna sconfitta e soprattutto davanti al proprio pubblico hanno saputo conquistare due vittorie in altrettanti impegni; in trasferta comunque domenica è arrivata una netta e preziosa vittoria sul campo del Gubbio. Meno bene la Vis Pesaro che attualmente occupa il dodicesimo posto della graduatoria con sei punti messi da parte per effetto di due vittorie e tre sconfitte, l’ultima delle quali domenica in casa contro la capolista Padova. Insomma per il Vicenza questo impegno potrebbe consentire di proseguire nella propria rincorsa alle zone alte della graduatoria mentre per la Vis Pesaro c’è l’esigenza di dare maggiore continuità al proprio percorso che fino a questo momento è stato abbastanza altalenante.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Vicenza Vis Pesaro, perché il campionato di Serie C non viene trasmesso sui canali tradizionali salvo qualche eccezione: ancora una volta dunque l’appuntamento è sul portale elevensports.it, che fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA VIS PESARO

Vediamo adesso quali sono le probabili formazioni attese in Vicenza Vis Pesaro. I padroni di casa del Vicenza dovrebbe presentarsi sul terreno di gioco con Grandi a difendere i pali mentre in difesa ci dovrebbero essere Barlocco, Bruscagin con Cappelletti e Padella. Dalla cintola in su ci sono varie opzioni che il tecnico vicentino può prendere in considerazione ma si dovrebbe andare con 3 centrocampisti ossia Cinelli, Rigoni e Vandeputte con Giacomelli leggermente più avanzati nelle vesti di classico fantasista mentre la coppia offensiva dovrebbe essere composta da Marotta e Guerra. La Vis Pesaro dovrebbe rispondere con un 3-5-2 con Golubovic in porta, Gennari, Lelj e Farabegoli in difesa mentre sulle corsie spazio a Campeol e Misin. Nel tentativo di fare filtro in mediana ci saranno Rubbo, Paoli e Ejjaki mentre in avanti ancora fiducia a Grandolfo e Voltan.

PRONOSTICO E QUOTE

Ecco infine il pronostico di Vicenza Vis Pesaro secondo SNAI: in questo incontro parte decisamente favorito il Vicenza, la cui vittoria interna darebbe diritto ad una quota pari ad 1,45 contro il 3,85 messo a disposizione per un eventuale pareggio e il 7,75 nel caso si dovesse materializzare la vittoria esterna della Vis Pesaro. Indecisione massima invece per quanto riguarda il numero di reti: Under 2,5 a 1,85 ed Over 2,5 a 1,83.



© RIPRODUZIONE RISERVATA