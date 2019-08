Diretta video, Casellati al Meeting Rimini 2019/ Incontro con Presidente del Senato

Il Meeting di Rimini, giunto alla sua quarantesima edizione, sarà inaugurato oggi alle 15.00 (Auditorium Intesa Sanpaolo B3) dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati con un incontro intitolato “Persona e amicizia sociale”. Sarà così rispettata la tradizione del Meeting di dare il via all’evento ogni anno con alte figure istituzionali. In passato infatti anche diversi presidenti della Repubblica e presidenti del Consiglio sono stati chiamati a celebrare l’inizio della nota settimana riminese. Durante il convegno, che sarà trasmesso in diretta streaming, la Casellati parlerà della necessità, ma anche della possibilità e della capacità di rispondere e provvedere ai bisogni individuali e collettivi, così da costruire insieme una prospettiva comune di speranza. Verrà trattata inoltre la dimensione pubblica dell’individuo: famiglia, istruzione, imprese, terzo settore.

Un ritorno alle origini, dunque, per la manifestazione del Meeting di Rimini organizzata periodicamente dal movimento ecclesiale di Comunione e Liberazione, che coinvolge un milione di persone provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo di questo grande evento infatti è quello di prendere per mano le persone e accompagnarle nella riflessione e soprattutto nel confronto su diversi argomenti, che spaziano dalla cultura al mondo sociale, dalla politica alla religione, dall’arte allo sport. Ciò che vien fuori è un insieme intrecciato di singole storie, ognuna a suo modo significativa. Il Meeting di quest’anno, rispettando la tradizione ma cercando anche di introdurre elementi di innovazione, si soffermerà su quattro temi in particolare: sussidiarietà e lavoro, salute, polis e intelligenza artificiale. E per ognuno di questi sono previsti incontri, dibattiti e approfondimenti, con un’attenzione rivolta alla dimensione non solo individuale ma anche sociale della persona. A introdurre la Casellati saranno Emilia Guarnieri, presidente della Fondazione “Meeting per l’amicizia fra i popoli”, e Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà.





