DIRETTA VIDEO CONFERENZA STAMPA CONTE/ Nuovo Dpcm: semi-lockdown, locali chiusi h18

Grande attesa per la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte (che seguiremo in diretta video streaming dai canali social di Palazzo Chigi e del Presidente dalle ore 13.30) per illustrare le misure contenute nel Dpcm che il governo si appresta a varare per contenere l’impennata di contagi da coronavirus in Italia. Dopo lo slittamento da ieri sera – conferenza era prevista inizialmente alle 20.30 – ecco che il Premier si appresta questa domenica a presentare tutte le novità del nuovo decreto: Conte non si limiterà ad una semplice comunicazione ma terrà una conferenza stampa completa con domande e risposte da parte dei giornalisti. Il Dpcm in vigore, è il terzo in meno di tre settimane: un segnale indicativo del fatto che l’andamento dei contagi ha imposto un ritmo ben più serrato di quello che l’esecutivo si sarebbe atteso. Tante le nuove limitazioni che dovrebbero essere contenute nel nuovo Dpcm: la prima bozza allo studio della maggioranza parla di stop alle feste post-cerimonie civili e religiose, nonché agli eventi sportivi e alle manifestazioni aperte al pubblico. Nel testo si legge poi: “A decorrere dal 26 ottobre 2020, le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono sospese la domenica e i giorni festivi; negli altri giorni sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00“. Nell’ultima bozza però si aggiunge la norma per cui i locali potranno rimanere aperti la domenica e nei giorni festivi.

Alle 13.30 conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi per illustrare le misure del nuovo DPCM pic.twitter.com/zzQejfVQyM — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 25, 2020

Quali saranno le reazioni del mondo politico al nuovo Dpcm presentato in conferenza stampa da Giuseppe Conte. Almeno al momento è difficile che si riesca a raggiungere il clima di concordia nazionale, all’insegna di una reciproca collaborazione, più volte auspicato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Lo si evince dalle dichiarazioni rilasciate da Matteo Salvini, il quale, come riportato dall’AdnKronos, ha spiegato: “16.06 di oggi: telefonata di Conte per preannunciare (non condividere o discutere) l’ennesimo Dpcm con cambiamenti: limiti e chiusure. Bisogna tutelare i soggetti più fragili, anziani e malati, senza richiudere in casa 60 milioni di italiani. Servono subito tamponi a domicilio, assunzioni di medici e infermieri, più autobus e metropolitane, cure a casa per i malati meno gravi. Servono soldi, veri e subito, sui conti correnti di chi sarà danneggiato da nuove limitazioni o chiusure“. Salvini ha poi aggiunto: “Prendersela con palestre e piscine, bar e ristoranti, cinema e teatri, non serve a niente. Ma cosa significa ‘raccomandare’ alla gente di non uscire e non spostarsi? Si può o non si può? Proteggere dal virus i più deboli, senza massacrare tutti gli italiani. Questo si deve fare, dopo sei mesi persi in chiacchiere, monopattini e banchi con le rotelle. Noi vogliamo un’Italia sicura, sana, laboriosa e libera“.

