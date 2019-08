Diretta video, incontro sul titolo Meeting Rimini 2019/ Interviene Arbona Abascal

“Nacque il tuo nome da ciò che fissavi”: questo il tema del Meeting 2019, ma anche il nome dell’incontro in programma oggi alle 15.00 all’Auditorium Intesa Sanpaolo B3. Interverrà Guadalupe Arbona Abascal, insegnante di letteratura e coordinatrice del master in scrittura creativa all’Università Complutense di Madrid. L’introduzione invece sarà di Emilia Guarnieri, presidente della fondazione “Meeting per l’amicizia fra i popoli”. La frase oggetto del convegno è tratta da una poesia di San Giovanni Paolo II, riferita alla Veronica, che si fa largo tra la folla per asciugare il volto di Gesù sulla via della croce.

Nei giorni scorsi Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati si sono soffermati sul significato di tale espressione, scelta come struttura portante della manifestazione di quest’anno. Il Papa ha affermato che “Nacque il tuo nome da ciò che fissavi” deve aiutarci a non dimenticare mai che gli individui, prima che numeri, sono persone, storie e volti. Mattarella e la Casellati si sono soffermati sulla necessità di instaurare relazioni, creare comunità, dialogare con l’altro: proprio ciò su cui questa frase induce a riflettere. Come per tutti gli altri incontri di questi primi giorni e dell’intera settimana di Meeting, è disponibile la visione in diretta streaming video dalle ore 15 sul canale YouTube del Meeting di Rimini 2019: ecco qui sotto il link diretto dove poter seguire l’incontro sul titolo della 40esima edizione della kermesse.





