Diretta video, Intergruppo Sussidiarietà al Meeting Rimini/ Ospiti Giorgetti e Delrio

La Sala Neri UnipolSai del Meeting di Rimini ospita oggi alle 13.30 un convegno dal nome “Intergruppo sussidiarietà: le riforme istituzionali”, in occasione del quale si parlerà della necessità di una forte innovazione in ambito politico e istituzionale. Un incontro che ha luogo in un momento piuttosto difficile per il nostro Paese, dopo la crisi di governo e le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il dibattito in programma oggi, infatti, si doveva tenere ieri 22 agosto, ma le consultazioni al Quirinale non hanno permesso ai relatori ospiti di essere a Rimini. A discutere di questo e tanto altro saranno Graziano Delrio e Mariastella Gelmini, rispettivamente capogruppo del Partito Democratico e capogruppo di Forza Italia alla camera dei Deputati; Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del consiglio dei Ministri; Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato; Maurizio Lupi, presidente dell’intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà; Roberto Speranza, segretario nazionale di Articolo 1 e Gabriele Toccafondi, deputato al Parlamento italiano. Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, introduce e modera.

DIRETTA VIDEO STREAMING. L’INCONTRO CON L’INTERGRUPPO PER LA SUSSIDIARIETÀ

L’intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà racchiude diversi esponenti dei vari partiti su opposti schieramenti uniti in un progetto di inclusione e condivisione di diversi temi legati al welfare e alla collaborazione per il bene comune. Come ha spiegato Maurizio Lupi lo scorso anno proprio dal Meeting di Rimini dove venne lanciato il “manifesto dell’Intergruppo”, «Non era scontato che l’intergruppo per la sussidiarietà si rifacesse e che fosse presente a Rimini. Ci vuole coraggio a riprendere questo lavoro in questa legislatura. Il nostro manifesto non è un contratto alternativo di governo. Non è questa la nostra responsabilità. Io non mi auguro che il governo fallisca, anche opponendomi lavoro per il bene comune. L’intergruppo è un segno in Parlamento che se non si fa un patto per il bene comune, se non si riconosce ciò che ci unisce, non si costruisce nulla. Una tragedia come Genova ci fa riscoprire esattamente ciò che ci unisce, che ci mette insieme. La ricostruzione, il patto straordinario di Giorgetti per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle Infrastrutture è una cosa che interessa a tutti noi». In passato le cariche ricoperte da Delrio sono state quelle di ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, sottosegretario alla presidenza del consiglio dei Ministri e infine ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; la Gelmini invece è stata ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Una delle ultime cariche ricoperte da Giorgetti è stata quella di presidente della Commissione Parlamentare per l’attuazione del Federalismo Fiscale dal 2013 al 2018, mentre Romeo, della Lega, è senatore da marzo 2018. Lupi è stato invece ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 2013 al 2015; Speranza, dopo essere stato capogruppo del Pd alla Camera, è poi diventato coordinatore nazionale e in seguito segretario di Articolo 1. Toccafondi attualmente è membro della Commissione “Cultura, scienza e istruzione” della Camera, dove ricopre anche le funzioni di segretario. Come sempre è disponibile il collegamento in diretta streaming video tramite l’indirizzo YouTube del Meeting di Rimini che trovate appena qui sotto. (a cura di Niccolò Magnani)





