Diretta Viktoria Plzen Barcellona/ Streaming video tv, match “inutile” in Champions

Viktoria Plzen Barcellona, diretta dall’arbitro rumeno Radu Petrescu, si gioca per la sesta e ultima giornata del girone C di Champions League alle ore 21.00 di questa sera, martedì 1° novembre 2022, presso lo stadio Doosan Arena della città ceca di Plzen. Dobbiamo ammettere che la diretta di Viktoria Plzen Barcellona ci fornisce ben pochi spunti: si affrontano due squadre già eliminate, con i padroni di casa matematicamente ultimi e fuori da tutto e il Barcellona terzo, già certo di passare ai playoff di Europa League a febbraio, come era già successo nella scorsa stagione.

A questo punto, la partita potrebbe interessare soprattutto al Viktoria Plzen, che nel girone di ferro non ha ancora raccolto nemmeno un punto e cercherà di chiudere almeno con una bella soddisfazione davanti ai propri tifosi contro una big d’Europa, mentre per il Barcellona questa trasferta mitteleuropea è davvero inutile, ma da onorare per evitare una figuraccia che renderebbe disastroso un girone già fortemente deludente per i catalani, travolti settimana scorsa dal Bayern al Camp Nou. In palio quindi c’è soprattutto l’onore: cosa ci dirà la diretta di Viktoria Plzen Barcellona?

VIKTORIA PLZEN BARCELLONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viktoria Plzen Barcellona sarà riservata questa sera esclusivamente agli abbonati sui canali di Sky Sport, non essendo la partita visibile in chiaro nel martedì di Champions League. Le possibilità per la diretta streaming video di Viktoria Plzen Barcellona saranno di conseguenza quelle offerte a pagamento dalle piattaforme Sky Go, Now TV e Infinity +, come per le altre partite odierne in Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI VIKTORIA PLZEN BARCELLONA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Viktoria Plzen Barcellona, pur ricordando che, a questo punto, ci potrebbe essere turnover massiccio, specie tra gli spagnoli. Per il Viktoria Plzen schieriamo invece il modulo 3-4-2-1 che potrebbe prevedere Stanek in porta; i tre difensori Hejda, Tijani e Pernica; a centrocampo nella linea a quattro da destra a sinistra Havel, Bucha, Kalvach e Mosquera; infine nel reparto offensivo dovrebbero trovare spazio dal primo minuto Vilkanova, Jirka e Bassey.

Per il Barcellona di Xavi è praticamente tutto possibile, ad esclusione naturalmente dell’utilizzo degli assenti quali Christensen, Kounde, Araujo e Depay. Noi proviamo ad ipotizzare un modulo 4-3-3 con Ter Stegen in porta e davanti a lui la retroguardia a quattro composta da Bellerin, Piqué, Garcia e Jordi Alba; a centrocampo Kessié, Busquets e de Jong; in attacco infine il tridente con Raphinha, Ferran Torres, Ansu Fati.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico sulla diretta Viktoria Plzen Barcellona in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Gli ospiti sono favoriti per la vittoria e il segno 2 è quotato a 1,30, mentre poi si sale a quota 5,75 in caso di segno X per il pareggio e fino a 9,25 volte la posta in palio sul segno 1 qualora vincesse il Viktoria Plzen.

