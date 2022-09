Diretta Viktoria Plzen Inter Primavera/ Streaming video tv: trasferta di Youth League

DIRETTA VIKTORIA PLZEN INTER PRIMAVERA: DA NON SBAGLIARE!

Viktoria Plzen Inter Primavera, che viene diretta dall’arbitro svedese Adam Ladeback, va in scena alle ore 13:00 di martedì 13 settembre: la partita è valida per la seconda giornata nel gruppo C di Youth League 2022-2023. Per l’Inter l’avvio di questa competizione, mai troppo fortunata negli anni passati, non è stato male: sotto di due gol in casa, la squadra di Cristian Chivu ha saputo rimontare e pareggiare contro il Bayern Monaco, sicuramente una realtà che anche a livello giovanile possiamo considerare più “avanti”, e dunque si è trattato di un punto positivo anche se prendersi gli ottavi sarà complesso.

Probabili formazioni Viktoria Plzen Inter/ Quote: Dzeko sarà titolare?

Questa partita ovviamente andrà vinta, anche per riscattare un campionato che al momento è tutt’altro che brillante (zero vittorie e sconfitta contro il Lecce nel weekend) ma soprattutto per tenere il passo delle corazzate e approfittare della sfida diretta tra Bayern e Barcellona, con i blaugrana che all’esordio hanno vinto 3-0 contro i cechi. Aspettando ora che la diretta di Viktoria Plzen Inter Primavera prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori per la partita di Youth League, analizzando meglio le probabili formazioni.

DIRETTA VIKTORIA PLZEN INTER PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Viktoria Plzen Inter Primavera di Youth League sarà disponibile per coloro che sono abbonati a Sky Sport, dato che l’emittente detiene i diritti televisivi del torneo giovanile. In alternativa, per gli stessi utenti che hanno un accordo con la piattaforma, Viktoria Plzen Inter Primavera di Youth League sarà sarà visibile in diretta streaming video attraverso Sky Go, su computer, tablet o smartphone tramite l’applicazione ufficiale.

PROBABILI FORMAZIONI VIKTORIA PLZEN INTER PRIMAVERA

Nella diretta Viktoria Plzen Inter Primavera l’allenatore dei cechi, Ondrej Siml, si affida a un 4-3-3 nel quale in porta dovremmo vedere Baier, davanti a lui una coppia centrale formata da Paluska e Vach e poi due terzini che saranno Cerveny e Vacek. A centrocampo saranno probabilmente confermati i due calciatori sulle mezzali, vale a dire Gaszczyk e Sojka; così anche il playmaker basso della squadra, vale a dire Falout. Nel tridente offensivo spazio alla prima punta Alao, con Derni e Aubrecht che ancora una volta dovrebbero essere gli esterni a supporto.

Chivu gioca con un modulo speculare, impreziosito dalla qualità di Valentin Carboni che fa l’esterno destro nel tridente; dall’altra parte c’è Nikola Iliev, mentre Francesco Pio Esposito rischia la sua maglia di prima punta sulla pressione di Curatolo, andato a segno nella partita contro il Bayern. A centrocampo spicca Aleksandar Stankovic, figlio d’arte; Di Maggio e Martini le possibili mezzali ma qui abbiamo Issiaka Kamate che potrebbe prendere uno dei due posti. In difesa invece sembra tutto confermato: Calligaris il portiere, Stante e Fontanarosa come centrali di una linea completata dai terzini Zanotti e Nicolò Perin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA