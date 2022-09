Diretta/ Viktoria Plzen Inter streaming video tv: serve vincere, Champions League

DIRETTA VIKTORIA PLZEN INTER: INZAGHI DEVE VINCERE!

Viktoria Plzen Inter, diretta dall’arbitro svizzero Sandro Scharer, si giocherà alle ore 18.45 di oggi pomeriggio, martedì 13 settembre 2022, dal momento che la partita presso lo stadio Doosan Arena di Plzeň sarà uno dei due “anticipi” della serata di Champions League. Siamo alla seconda giornata del difficilissimo girone C e la diretta di Viktoria Plzen Inter costituisce già per i nerazzurri una partita nella quale sarà vietato sbagliare, dopo lo scivolone casalingo contro il Bayern Monaco. Il gruppo è micidiale, di conseguenza per avere speranze è naturalmente necessario per i nerazzurri di Simone Inzaghi non lasciare punti per strada contro l’unico anello debole.

Per il Viktoria Plzen è davvero una missione impossibile questo girone di Champions League, come ha già dimostrato la sconfitta per 5-1 a Barcellona di mercoledì scorso, ma almeno in casa bisogna tenere alto l’onore e chissà, magari la speranza di poter lottare almeno per il terzo posto. Naturalmente spetta all’Inter il compito di affossare subito la speranza ceca e rilanciarsi nella lotta per le prime due posizioni: è un bivio già fondamentale, che cosa ci dirà oggi la diretta di Viktoria Plzen Inter?

DIRETTA VIKTORIA PLZEN INTER STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Viktoria Plzen Inter sarà riservata ai clienti Sky, che potranno seguire la partita di Champions League sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252. La diretta streaming video sarà invece garantita da Sky Go, ma anche sulle piattaforme Now TV e Infinity + per i rispettivi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI VIKTORIA PLZEN INTER

Dando uno sguardo anche alle probabili formazioni della diretta Viktoria Plzen Inter, ecco che l’allenatore di casa Bilek dovrebbe schierare i suoi uomini secondo il modulo 4-2-3-1: Stanek in porta, davanti a lui dovrebbero agire nella linea difensiva a quattro da destra a sinistra Havel, Hejda, Pernica e Jemelka; in mediana ecco la coppia formata da Kalvach e Bucha; sulla trequarti invece dovrebbero trovare posto Kopic, Sykora e Mosquera in appoggio al centravanti Chory.

Quanto a Simone Inzaghi, ecco che l’Inter adotterà naturalmente il modulo 3-5-2 con Onana che dovrebbe essere confermato quale portiere di Champions League, protetto dalla difesa a tre con D’Ambrosio, Skriniar e Bastoni; a centrocampo ci aspettiamo titolari Dumfries a destra, poi Barella, Brozovic e Calhanoglu anche se potrebbe esserci una chance anche per Mkhitaryan, infine Gosens a sinistra; in attacco, stante l’assenza di Lukaku, Dzeko dovrebbe essere favorito su Correa per affiancare la certezza Lautaro Martinez.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Viktoria Plzen Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I nerazzurri partono nettamente favoriti e il segno 2 è di conseguenza quotato a 1,42, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di pareggio per il segno X e fino a 7,00 volte la posta in palio sul segno 1 qualora dovesse vincere il Viktoria Plzen.

