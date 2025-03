Diretta Viktoria Plzen Lazio (risultato 0-0): formazioni ufficiali, via!

Solo pochi minuti ci separano dalla diretta Viktoria Plzen Lazio, sfida che non ha alcun precedente; tuttavia la squadra ceca ha incrociato in più di un’occasione le nostre rappresentanti e nello specifico ha ottenuto tre vittorie, cinque pareggi e otto sconfitte, le squadre battute sono Napoli e Roma e contro i partenopei era arrivata una brillante qualificazione nel playoff di Europa League 2012-2013, tra l’altro sbancando clamorosamente il San Paolo con un netto 3-0 per poi completare l’opera grazie al 2-0 in casa. Per la Lazio invece non si tratta del primo viaggio in Repubblica Ceca, ma curiosamente finora l’avversario era stato solo uno: lo Sparta Praga.

DIRETTA/ Panathinaikos Fiorentina (risultato finale 3-2): Tete firma il tris (6 marzo)

Bilancio in totale equilibrio con due vittorie, due pareggi e due sconfitte; l’unica sfida ad eliminazione diretta è quella del 2016, ottavi di Europa League, finita malissimo perché dopo un 1-1 a Praga la Lazio era stata demolita per 3-0 all’Olimpico, incassando i gol di Borek Dockal, Ladislav Krejci e Lukas Julis. Adesso diamo spazio alle formazioni ufficiali, perché ci siamo davvero: la diretta Viktoria Plzen Lazio può cominciare! VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, S. Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach; Cadu; Vydra, Sulc; Durosinmi. Allenatore: Miroslav Koubek LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, A. Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Noslin; Dia. Allenatore: Marco Baroni (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Roma Athletic Bilbao (risultato 0-0) video streaming tv: Dybala-Baldanzi con Dovbyk! (6 marzo 2025)

Diretta Viktoria Plzen Lazio, come vedere la partita in streaming video e tv

Seguire la diretta Viktoria Plzen Lazio sarà possibile per tutti i tifosi e gli interessati che avranno sottoscritto in precedenza un abbonamento per i servizi di Sky Sport o collegare tramite le piattaforme di streaming SkyGo o NowTv.

Viktoria Plzen Lazio, biancocelesti capolista volano in Repubblica Ceca

La diretta Viktoria Plzen Lazio andrà in scena allo Stadion Mesta Plzne vedrà la sfida tra due squadre che stanno superando le aspettative di inizio stagione e che anche in Europa League hanno fatto un percorso positivo, i padroni di casa sono dovuti passare per gli spareggi battendo il Ferencvaros nella doppia sfida, nella Czech First League si stanno giocando il campionato con le squadre di Praga, sono secondi con 52 punti.

DIRETTA/ Copenaghen Chelsea (risultato finale 1-2): Fernandez chiude i conti (6 marzo 2025)

La squadra ospite invece si è qualificata agli ottavi direttamente essendo arrivata prima nella League Phase da vera e propria outsider, mentre in Serie A è in lotta per un posto in Champions League nella prossima stagione essendo quinta con 50 punti ma a soli due punti dal quarto posto

Formazioni Viktoria Plzen Lazio, probabili scelte dei tecnici

Per la diretta Viktoria Plzen Lazio delle 21.00 i padroni di casa dovrebbero essere messi in campo da Miroslav Koubek con un 3-4-1-2 con Jedlicka in porta, Paluska, Dweh e jemelka i tre difensori centrali, Memic e Cadu gli esterni con Cerv e Kalvach a completare il centrocampo, Sulc trequartista in supporto di Vydra e Durosinmi.

Gli ospiti invece potrebbero scendere in campo con il solito 4-2-3-1 di Marco Baroni con Provedel in porta, Lazzari e Nuno Tavares gli esterni bassi con Gila e Gigot a completare il reparto, Rovella e Guendouzi in mediana, trequarti formata da Zaccagni e Noslin sulle fasce, Pedro in posizione centrale alle spalle di Dia.

Viktoria Plzen Lazio, quote e possibile risultato finale

La diretta Viktoria Plzen Lazio è una gara che sulla carta ha un netto favorito con la squadra ospite che è stata la migliore della prima fase della competizione e che quindi arriva come possibile vincitrice, allo stesso tempo la squadra di casa sarà spinta dal clima favorevole del pubblico e cercherà di fare l’impresa o anche solo di strappare un pareggio ai biancocelesti che sono sembrati imbattibili in Europa League.

Dando uno sguardo ai siti di scommesse, in particolare bet365, possiamo vedere che la vittoria della Lazio vale 1.90, la vittoria del Viktoria Plzen è quotata 3.90 mentre il pareggio è indicato a 3.70.