Diretta Villarreal Atalanta/ Streaming video tv: esame Champions League

Villarreal Atalanta sarà diretta dall’arbitro francese Clément Turpin, e si gioca alle ore 21:00 di martedì 14 settembre: al La Ceramica avremo l’esordio della Dea nella Champions League 2021-2022, si gioca dunque una partita interessante e molto importante per la prima giornata del gruppo F, perchè in questo girone c’è anche il Manchester United che naturalmente gode dei favori del pronostico per superare il turno come prima in classifica. L’Atalanta però, per quello che ha saputo fare nelle due precedenti edizioni, se la gioca assolutamente; questo anche al netto di come sia andato l’avvio di campionato, 4 punti in tre partite e la recente sconfitta interna contro la Fiorentina.

Dal canto suo dunque Gian Piero Gasperini sa bene che questa sfida può anche essere un modo per riprendere quota, e superare le difficoltà nell’andare a rete; il Villarreal è avversario di tutto rispetto, capace di vincere l’ultima Europa League e grazie a quel successo tornare in Champions League dopo 12 anni. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Villarreal Atalanta, aspettando che la partita si giochi facciamo ora una rapida analisi sulle scelte da parte dei due allenatori leggendone insieme le probabili formazioni.

Nel frattempo ricordiamo che la diretta tv di Villarreal Atalanta sarà garantita dalla televisione satellitare sui canali Sky Sport Arena e Sky Sport HD 253, mentre per quanto riguarda la diretta streaming video ci sarà naturalmente il servizio Sky Go, ma sarà presente anche Mediaset Infinity.

Leggendo le scelte dei due allenatori per Villarreal Atalanta, scopriamo che Unai Emery dovrebbe affidarsi al classico 4-4-2 cambiando qualcosa rispetto all’ultima partita di campionato: in porta va verso la conferma Rulli e davanti a lui dovrebbero giocare Mandi e Raul Albiol, poi due terzini che saranno Foyth e Pedraza con Mario Gaspar in ballottaggio a destra, un centrocampo guidato da Trigueros e Capoue mentre Coquelin potrebbe giocare a destra per Raba, con Danjuma che invece agirà sul versante opposto.

Spazio davanti, almeno sulla carta, a Paco Alcacer con Gerard Moreno. Nell’Atalanta si dovrebbero rivedere dal primo minuto sia Musso che Demiral; ovviamente ci sarà De Roon che in campionato era squalificato, e titolare sarà anche Gosens; conferme sia per Rafa Toloi che Djimsiti in difesa, Freuler si gioca il posto con Pasalic e Koopmeiner in mezzo al campo, sulla trequarti tutto porta a pensare che Gasperini si affiderà a Malinovskyi e Pessina ma occhio all’ipotesi Ilicic, con lo sloveno che potrebbe anche giocare da prima punta tattica in luogo di un Duvan Zapata ancora non al 100%.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai propone le quote ufficiali per un pronostico su Villarreal Atalanta: secondo questo bookmaker la partita di Champions League è parecchio equilibrata, non c’è molta distanza tra il segno 1 per la vittoria del Submarino Amarillo (2,45) e il segno 2 per l’affermazione della Dea, che vi farebbe guadagnare 2,70 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vi permetterebbe di incassare una vincita corrispondente a 3,60 volte l’importo investito.



