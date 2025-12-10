Diretta Villarreal Copenaghen streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la Champions League.

DIRETTA VILLARREAL COPENAGHEN (RISULTATO 2-3), VITTORIA ALL’ULTIMO MINUTO

Termina la diretta del match valido per la sesta giornata di Champions League tra Villarreal e Copenaghen, tutte e due le squadre si erano rivoltate in attacco ed alla fine è stata la squadra danese a portare a casa la vittoria con una rete dell’ex bomber di Serie A Cornelius che ha regalato tre punti fondamentali al club ospite. Una gara accesissima.

Video Copenaghen Kairat Almaty (3-2)/ gol e highlights: danesi vincenti (Champions League, 26 novembre 2025)

L’attaccante in contropiede firma il tris letteralmente negli ultimi minuti di gioco ed ora il Copenaghen è in corsa per la qualificazione e si giocherà molto contro il Napoli. Brutta sconfitta casalinga per il Villarreal che è praticamente eliminato dalla competizione, manca l’ufficialità ma è ormai una cosa certa (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA/ Copenhagen Kairat Almaty (risultato 3-2): i kazaki sfiorano le rimonta (26 novembre 2025)

COME VEDERE LA DIRETTA VILLARREAL COPENAGHEN IN STREAMING VIDEO TV

I canali tv per la diretta Villarreal Copenaghen – in abbonamento – sono Sky Sport Max e Sky Sport 253, con diretta streaming video che è disponibile grazie a Now.

DIRETTA VILLARREAL COPENAGHEN (RISULTATO 2-2), ASSALTO SPAGNOLO

Tante emozioni nella diretta del match valido per la sesta giornata di Champions League tra Villarreal e Copenaghen e le squadre sono al momento sul 2 a 2, un risultato però che serve poco ad entrambe. E’ successo tutto ad inizio ripresa con tre gol in dieci minuti e stiamo vedendo un Villarreal diverso e molto più pericoloso dal punto di vista offensivo.

Video/ Borussia Dortmund Villarreal (4-0) gol e highlights: dominio sotto il muro giallonero! (25 novembre)

Al minuto 64 ci prova Salomon ma il suo tiro termina di poco a lato. Nella ripresa molto meglio il Villarreal che prende il controllo del campo e spreca diverse occasioni, ci prova anche Ayoze Perez ma il portiere salva con un miracolo, siamo negli ultimi minuti e il forcing degli spagnoli è molto forte e si cerca a tutti i costi i tre punti (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA VILLARREAL COPENAGHEN (RISULTATO 2-2), RETI ED EMOZIONI

Prosegue la diretta del match valido per il match di Champions League tra Villarreal e Copenaghen e dopo che i danesi hanno chiuso il primo tempo in vantaggio è successo di tutto nei primi minuti della ripresa. Tante emozioni e i padroni di casa hanno trovato subito il gol con Santi Comesana che si inserisce ed approfitta della dormita difensiva da parte dei danesi.

Pochi secondi e il Copenaghen torna nuovamente in vantaggio con Achouri che tira dal limite e segna, grazie ad un prezioso assist di Zague che trova il lancio giusto. Emozioni in pochi secondi e il Villarreal segna, assist di Pedraza e rete di Oluwaseyi, emozioni che vanno da una parte e dall’altra (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA VILLARREAL COPENAGHEN (RISULTATO 0-1), INTERVALLO

Termina la diretta del primo tempo del match valido per la sfida di Champions League tra Villarreal e Copenaghen, un dentro e fuori soprattutto per i padroni di casa, obbligati a vincere per restare in corsa. La gara è iniziata malissimo però con i danesi a segno dopo solo due minuti con Elyanaoussi, bomber di razza e bravo a segnare su un bel cross basso dell’avversario.

Il Villarreal ci ha provato a rispondere con Buchanan prima e Pedraza poi, ma alla fine le chance più importanti sono sempre del Copenaghen, un paio di inserimenti ed una sfida molto intensa. Gli spagnoli fanno il gioco, ma alla fine è il Copenaghen a sfiorare il raddoppio, bene Marin tra i padroni di casa mentre Marcos Lopez ha trascinato gli ospiti, avanti all’intervallo (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA VILLARREAL COPENAGHEN (RISULTATO 0-1), RADDOPPIO SFIORATO

Prosegue la diretta del match valido per il match di Champions League tra Villarreal e Copenaghen subito in vantaggio con il solito Elyounoussi che ha segnato dopo due minuti e si è aperta la sfida. Una gara molto equilibrata ma che vede i danesi molto pericolosi, il Villarreal ricordiamo è ad un passo dall’eliminazione senza eventuale vittoria.

Nell’altro match anche l’Ajax sta perdendo contro il Qarabag ed è ad un passo dall’eliminazione. Il Villarreal ci prova e sta cercando di fare la gara, Marcelino spinge ma niente da fare e anzi è il Copenaghen a sfiorare il raddoppio con una bella azione e salva in extremis l’ex Napoli Rafa Marin, autore di un intervento prodigioso. Gara ancora sullo 0 a 1 (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA VILLARREAL COPENAGHEN (RISULTATO 0-1), GOL OSPITE

Comincia la diretta dell’anticipo di giornata di Champions League e una delle sfide più interessanti è quella tra Villarreal e Copenaghen. Gli spagnoli stanno facendo bene in campionato ma in Champions sono ad un passo dall’eliminazione, i danesi lottano per i Playoff e occhio quindi a questa sfida. Si parte e si parte subito con il botto.

Partono fortissimo gli ospiti e il Copenaghen passa in vantaggio dopo 2 minuti con la stella Elyounoussi che insacca dopo un cross di Marcos Lopez. Il Villarreal prova a rispondere con Buchanan ed il suo tiro al minuto 4 termina di poco a lato. Minuto 7 e altro tiro del Villarreal con Moleiro che ci prova dalla distanza, blocca il portiere (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA VILLARREAL COPENAGHEN (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

È assolutamente inedita la diretta Villarreal Copenaghen che sta per farci compagnia al La Ceramica, primo incrocio tra le due squadre e primo anche tra i due allenatori Marcelino e Jacob Neestrup, quest’ultimo in carica sulla panchina danese già da tre anni. Sulla carta sarebbe una partita impari volendo riferirci ai dati del sito Transfermarkt, che ci offre uno scenario nel quale la rosa del Villarreal ha un valore che è quasi quattro volte superiore a quella del Copenaghen e poco meno di cinque rispetto al valore del calciatori in sede di calciomercato; qui però possiamo fare altri discorsi.

Intanto si tratta sempre di numeri relativi, inoltre proprio il Submarino Amarillo ha dimostrato di poter andare oltre le cifre e i valori economici quando ha eliminato Juventus e Bayern Monaco in Champions League, o ancora quando nella stagione precedente ha vinto l’Europa League battendo il Manchester United in finale. I danesi insomma potrebbero seguire l’esempio e intanto sono messi meglio nella classifica del girone, noi però adesso lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco perché le due squadre sono pronte, e noi con loro per seguire insieme la diretta Villarreal Copenaghen! (agg. di Claudio Franceschini)

CACCIA AI PLAYOFF!

Con la diretta Villarreal Copenaghen stiamo per vivere una partita che, in programma alle ore 18:45 di mercoledì 10 dicembre, si gioca per la sesta giornata di Champions League 2025-2026 e vale come tentativo, da parte di entrambe le squadre, di mettere piede nella zona playoff della classifica.

Malissimo il Villarreal, che ha ottenuto fin qui un solo punto: frutto del pareggio recuperato in extremis contro la Juventus, il passo è davvero negativo e per arrivare nelle prime 24 servirà un’impresa perché attualmente ci sono ben cinque punti di ritardo, e per chiudere questa regular season mancano soltanto tre giornate.

Il Copenaghen invece sta facendo meglio: i danesi pagano il fatto di aver perso tre partite consecutive, ma nell’ultimo impegno di due settimane fa hanno battuto il Kairat Almaty in modo pirotecnico e così grazie a una partita abbordabile si sono rimessi in corsa, ora considerato tutto ci possono credere.

Il campo ci dirà quello che accadrà nella diretta Villarreal Copenaghen, noi adesso possiamo metterci comodi e lasciare un po’ di spazio alle valutazioni circa le probabili formazioni di questa partita, perché anche dalle scelte si potrebbe capire il modo di approcciare la serata al La Ceramica.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL COPENAGHEN

Sappiamo ormai bene che Marcelino gioca con il 4-4-2 che può diventare 4-2-4, le sue scelte per la diretta Villarreal Copenaghen dovrebbero riguardare Renato Veiga con Rafa Marin a protezione di Luiz Junior mentre Foyth si può allargare a destra, a sinistra uno tra Cardona e Pedraza mentre davanti a questi due terzini potremmo avere l’ex Inter Buchanan e Manor Solomon, con Parejo che come sempre comanda in mezzo e Comesaña a giocarsi con Diatta l’altra maglia, infine davanti i due attaccanti dovrebbero essere ancora Ayoze Pérez e Mikautadze.

Modulo speculare quello del Copenaghen, schierato da Jacob Neestrup: in porta va Kotarski, poi ecco Garananga e Gabriel Pereira davanti a lui come centrali di una difesa che viene completata da Suzuki e Meling (o Marcos Lopez) schierati in qualità di terzini, poi a centrocampo c’è naturalmente Delaney che dovrebbe fare coppia con Lerager nel settore nevralgico, lasciando invece a Jordan Larsson e Achouri il compito di percorrere le fasce con una proposizione maggiormente offensiva, sulla scia di quanto fa il Villarreal. Davanti ecco l’ex Atalanta e Parma Cornelius in compagnia di Moukoko, ma non parte battuto Claesson.

QUOTE E PRONOSTICO VILLARREAL COPENAGHEN

Analizzando le quote sulla diretta Villarreal Copenaghen scopriamo un ampio vantaggio a favore spagnolo, il segno 1 per la vittoria del Submarino Amarillo vale secondo la Snai 1,40 volte quanto avrete messo sul piatto, si alza non di poco la quota già con l’opzione del pareggio (segno X) che porta in dote una vincita equivalente a 4,90 volte la giocata e con il segno 2 per il successo dei danesi la vostra vincita corrisponderebbe a 7,00 volte la posta in palio.