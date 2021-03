DIRETTA/ Villarreal Dinamo Kiev video streaming tv: è Ekberg l’arbitro della partita

DIRETTA VILLARREAL DINAMO KIEV: L’ARBITRO

Villarreal Dinamo Kiev sarà una partita diretta dall’arbitro svedese Andreas Ekberg nel ritorno degli ottavi di Europa League presso lo stadio della Ceramica della città spagnola, certamente più noto come Madrigal. Andiamo allora adesso a conoscere meglio questo arbitro svedese che la Uefa ha designato alla direzione di Villarreal Dinamo Kiev: per prima cosa, va naturalmente annotato che il signor Andreas Ekberg è nato a Malmoe il 2 gennaio 1985, è arbitro dal 2004 e già dal 2009 lo troviamo nel massimo campionato svedese. Per quanto riguarda invece l’attuale stagione 2020-2021, possiamo sottolineare che Andreas Ekberg ha arbitrato nei tabelloni principali ben tre partite di Champions League più due di Europa League. Nel primo caso si tratta di Basaksehir Paris Saint Germain, Marsiglia Porto (partita con ben due espulsi più un rigore) e Dinamo Kiev Ferencvaros, mentre in Europa League le due partite dirette dal signor Andreas Ekberg sono state Olympiacos Psv Eindhoven e Roma Sporting Braga. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VILLARREAL DINAMO KIEV IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Villarreal Dinamo Kiev in diretta tv sarà trasmessa esclusivamente sui canali di Sky che ne detiene l’esclusiva: per la precisione, l’appuntamento con la partita dell’Emirates Stadium sarà sui canali di Sky Sport dal numero 251 in poi, con la possibilità per gli abbonati di affidarsi anche alla diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

VILLARREAL DINAMO KIEV: ULTIMO SFORZO PER GLI SPAGNOLI!

Villarreal Dinamo Kiev, in diretta giovedì 18 marzo 2021 alle ore 21.00 presso l’Estadio de la Ceramica di Villarreal, sarà una sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Spagnoli in pole position per la qualificazione ai quarti di finale dopo la vittoria per 0-2 in casa degli ucraini. La squadra di Lucescu dopo aver eliminato il Bruges nei sedicesimi non ha retto l’urto, restando a secco dal punto di vista offensivo e subendo 2 gol che rendono ora necessaria una grande impresa per riuscire a passare il turno. Dall’altra parte il Villarreal ha guadagnato entusiasmo dalla vittoria dell’andata, espugnando anche in campionato il campo dell’Eibar e risalendo al settimo posto in classifica, risalendo anche in classifica e candidandosi per la qualificazione in Europa League nella prossima stagione. Ma l’Europa League di quest’anno, invece, potrebbe rappresentare addirittura la porta per la qualificazione in Champions per il Submarino Amarillo, obiettivo ormai fuori portata nella Liga spagnola.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL DINAMO KIEV

Le probabili formazioni della sfida tra Villarreal e Dinamo Kiev presso l’Estadio de la Ceramica. I padroni di casa allenati da Erling Moe scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Rulli; Alfonso Pedraza, Pau Torres, Albiol, Foyth; Parejo, Capoue, Trigueros; Moreno, Paco Alcácer, Chukwueze. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Diego Martinez con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Buyalskyi, Rodrigues; Besedin.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Villarreal e Dinamo Kiev, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.55 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 4.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 6.70 volte la posta scommessa.



