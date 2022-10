DIRETTA VILLARREAL HAPOEL BEER SHEVA/ Video streaming tv: arbitra Juxhin Xhaja

DIRETTA VILLARREAL HAPOEL BEER SHEVA: L’ARBITRO

Villarreal Hapoel Beer Sheva sarà diretta dal fischietto albanese Juxhin Xhaja con guardalinee Nertil Bregasi e Dojando Myftari. Il quarto uomo invece sarà Kreshnik Barjamaj. Juxhin Xhaja è un classe 1990 di grande prospettiva e in stagione ha diretto già una gara nella fase a gironi della Conference League, Zalgiris Pyunik Erevan terminato col risultato di 2-1. Nei turni a eliminazione diretta ha arbirtato invece le sfide Dunajska Vikingur 2-0, Vikingur Lech Poznan 1-0 e Djurgardne APOEL Nicosia 3-0.

Questo dovrebbe essere ben augurante per il sottomarino giallo che dunque si presenta alla gara con un arbitro che ha visto vincere solo le squadre di casa quest’anno in questa competizione. In carriera l’arbitro ha diretto 148 gare ufficiali dimostrando di essere uno che fa correre molto il gioco tanto che sono appena 620 i cartellini gialli tirati fuori. Sono 21 le espulsioni per doppia ammonizione e 24 i rossi diretti mentre sono 44 i calci di rigore che ha fischiato.

VILLARREAL HAPOEL BEER SHEVA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH DI CONFERENCE LEAGUE

Villarreal Hapoel Beer Sheva, partita della fase a gironi di Conference League, sarà visibile in diretta tv e in streaming video su DAZN, che ha acquisito i diritti della competizione. Gli abbonati potranno accedere all’applicazione dell’emittente tramite smart tv, smartphone, tablet e computer. In alternativa, i momenti salienti della gara dello Stadio Ciutat di Valencia saranno trasmessi nel contenitore Diretta Gol di Sky Sport.

VILLARREAL HAPOEL BEER SHEVA: RISULTATO SCONTATO…

La diretta di Villarreal Hapoel Beer Sheva andrà in scena giovedì 27 ottobre a partire dalle ore 18.45 allo Stadio Ciutat di Valencia. La partita è valida per la quinta giornata della fase a gironi di Conference League. Le due squadre sono state inserite nel Gruppo C insieme a Lech e Austria Vienna. Al momenti i dominatori assoluti sono gli spagnoli, che si trovano in vetta alla classifica a punteggio pieno. Gli israeliani invece sono al terzo posto a quota 3. A dare il verdetto finale per questo impegno sarà il campo, ma i pronostici sono tutti a favore dei padroni di casa.

Entrambe le squadre arrivano da una vittoria in campionato. Il Villarreal ha battuto l’Almeria, mentre l’Hapoel Beer Sheva ha avuto la meglio contro l’Hapoel Jerusalem. In occasione dello scorso turno di Conference League, invece, gli spagnoli avevano battuto l’Austria Vienna, mentre gli israeliani hanno ottenuto un pari contro il Lech.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL HAPOEL BEER SHEVA

Andiamo adesso a dare un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Villarreal Hapoel Beer Sheva. I padroni di casa certamente cambieranno molto poco rispetto alle scorse partite di Conference League, dato che al momento hanno fatto bottino pieno. Il tecnico Unai Emery opterà per il consueto 4-4-2: Reina; Mandi, Albiol, Cuenca, Mojica; Chukwueze, Morlanes, Coquelin, Baena; Jackson, Danjuma. Anche gli ospiti normalmente utilizzano un 4-4-2, per cui c’è da aspettarsi uno schieramento a specchio. Le scelte del tecnico Elyaniv Barda potrebbero essere queste: Glazer; Abaid, Vitor, Tibi, Dadya; Elias, Micha, Hatuel, Bareiro; Hemed, Suleymanov.

QUOTE VILLARREAL HAPOEL BEER SHEVA

Le quote della diretta Villarreal Hapoel Beer Sheva, come era abbastanza prevedibili, danno per assoluti favoriti gli spagnoli: andiamo a vedere quelle offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è pagata soltanto a 1.40. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece ben a 7.00. Il pareggio, con il segno X, è proposto infine a 4.75.











