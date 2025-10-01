Diretta Villarreal Juventus, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni per la seconda giornata della prima fase di Champions League 2025/2026.

DIRETTA VILLAREAL JUVENTUS (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Vediamo un po’ di numeri per la diretta di Villareal Juventus, il fischio di inizio è vicino ma abbiamo un po’ di tempo per capire chi tra queste due formazioni riuscirà a portare a casa il risultato e di conseguenza i tre punti messi in palio oggi. Il Villareal si presenta con un possesso medio del 54%, precisione passaggi all’82% e circa 12 tiri a gara (5 nello specchio), con un xG di 1.30. La Juventus invece ha numeri diversi ma molto caratteristici: produce meno volume offensivo (10 tiri a gara, 4 nello specchio), ma sa capitalizzare meglio, con un xG medio di 1.25 e una percentuale di realizzazione che sale al 17%. I bianconeri hanno costruito gran parte dei loro successi sulla solidità difensiva: appena 8 tiri concessi a partita, con un’ottima protezione della propria area.

In fase di costruzione, la Juve mantiene un possesso più basso (49%) ma con precisione discreta (82%), cercando spesso la verticalizzazione rapida verso le punte. Adesso via al commento live della diretta di Villareal Juventus, con le formazioni ufficiali si parte finalmente! VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Mouriño, Rafa Marin, Renato Veiga, Pedraza; Buchanan, Parejo, P. Gueye, Comesaña; Pépé, Mikautadze. Allenatore: Marcelino JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Cambiaso, Locatelli, McKennie, Cabal; Koopmeiners, Yildiz; David. Allenatore: Igor Tudor (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA VILLARREAL JUVENTUS INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non sarà possibile andare all’Estadio de la Ceramica di persona allora occorrerà essere in possesso di un abbonamento valido ad Amazon Prime Video per vedere la diretta Villarreal Juventus. La piattaforma garantirà appunto la visione in streaming di questa partita per chi è iscritto ed accederà all’applicazione ufficiale.

VILLARREAL JUVENTUS, BIANCONERI ANCORA IMBATTUTI

E’ previsto per mercoledì 1 ottobre 2025 alle ore 21:00 l’inizio della diretta Villarreal Juventus. Presso l’Estadio de la Ceramica i bianconeri tenteranno quantomeno di rimanera imbattuti in questa stagione 2025/2026 non avendo ancora rimediato sconfitte nè in campionato nè in Champions League alla vigilia della seconda giornata.

I piemontesi hanno concluso il primo turno con un pirotecnico pareggio per 4 a 4 in casa contro il Borussia Dortmund ed hanno quindi voglia di conquistare i tre punti sebbene debbano fare i conti con una trasferta complicata e dovendo pure rinunciare a due elementi importanti come Bremer in difesa e Thuram a centrocampo.

Nonostante questi infortuni, il tecnico Igor Tudor non ha certo intenzione di lasciare carta bianca agli spagnoli e di proseguire piuttosto la serie positiva che dura complessivamente da sei partite, senza dimenticare il pareggio con l’Atalanta dello scorso weekend. Il Villarreal punterà invece a regalare una gioia, la prima in Europa, al suo pubblico.

Il Sottomarino Giallo è appunto stato sconfitto all’esordio nella competizione dal Tottenham Hotspur, con gli inglesi che si sono imposti grazie all’autorete siglata da Luiz Junior e propiziata da Bergvall. Nella Liga le cose stanno invece andando abbastanza bene considerando un unico KO patito per mano dell’Atletico Madrid ed il solo pari col Celta Vigo sin qui registrati nei sette impegni già disputati.

DIRETTA VILLARREAL JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il modulo che verrà quasi certamente impiegato da mister Marcelino per i padroni di casa dovrebbe essere il 4-4-2 con Luiz Júnior fra i pali, Mouriño, Renato Veiga, Foyth e Cardona sulla linea arretrata, Pépé, Gueye, Comesaña e l’ex interista Buchanan a centrocampo, Pérez e Mikautadze come coppia d’attacco. Senza Bremer e Thuram, le probabili formazioni della diretta Villarreal Juventus ci raccontano di un 3-4-2-1 col solito Di Gregorio in porta e Kalulu, Gatti insieme a Kelly in difesa, João Mário, McKennie, Locatelli e Cambiaso nel mezzo, Conceição e Yildiz a svariare dietro all’unica punta vera e propria Jonathan David.

DIRETTA VILLARREAL JUVENTUS, LE QUOTE

Emergono pareri discordanti in relazione all’esito finale della diretta Villarreal Juventus se si prendono in considerazione le quote fornite dalle varie agenzie di scommesse sportive. Tuttavia, analizzando i numeri di Sisal ad esempio, sembra che i bianconeri abbiano praticamente le stesse chances di ottenere un successo così come di tornare a casa con un solo punto visto che sia il segno 2 che l’x sono stati fissati a 3.25. Gli spagnoli sembrano al contrario essere favoriti ed infatti l’1 viene pagato a 2.25.