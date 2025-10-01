Tutte le informazioni sulla diretta Villarreal Juventus, la situazione delle squadre, dove seguire la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

Diretta Villarreal Juventus, spagnoli a caccio del colpo

Ad aprire la seconda giornata di Youth League sarà la diretta Villarreal Juventus che metterà a confronto due squadre che all’esordio non sono riuscite a conquistare punti nonostante le aspettative iniziali le vedessero conquistare un posto tra le qualificate alla fase ad eliminazione direttamente o tramite gli spareggi. Gli spagnoli hanno subito una sconfitta pesante per 5-3 in casa del Tottenham ma hanno comunque dimostrato il valore della loro rosa soprattutto in fase offensiva, per i bianconeri invece la sconfitta è stata più amara visto che nel 2-3 contro il Borussia Dortmund era stata vicina anche la rimonta.

Diretta Villarreal Juventus streaming video, dove seguire la partita

Come tutte le partite della Youth League anche la diretta Villarreal Juventus non potrà essere seguita tramite i servizi ad abbonamento che offrono Sky Sport e Amazon Prima Video e con cui è possibile seguire la massima competizione europea per le categorie maggiori, la sfida potrà quindi essere vista solo tramite lo streaming sul sito della federazione calcistica europea UEFA.TV.

Formazioni Villarreal Juventus, probabili ventidue in campo

Qualche cambio è previsto nei ventidue che scenderanno in campo nella diretta Villarreal Juventus di Youth League rispetto alle partite d’esordio, che non hanno regalato soddisfazioni per quanto riguarda i risultati, Miguel Angel Tena quindi nel suo 4-3-3 metterà in campo Carlos Lopez, Baranano, Gimeno, Diallo e Petersson, Adelantado, Rodriguez e Camara, Martin, Hugo Lopez e Llopis. Per i bianconeri invece il modulo scelto da Simone Padoin sarà il 5-3-2 con Huli tra i pali, Leone e Grelaud terzini con Bamballi, Bassino e Rizzo centrali, Crapisto, Milia e Bellino a formare il centrocampo e in attacco la coppia formata da Pugno e Elimoghale.

Villarreal Juventus, possibile esito finale

Alla fine dei 90 minuti della diretta Villarreal Juventus ad avere la meglio dovrebbero essere i bianconeri visto che come dimostra anche l’esordio europeo, sono una squadra più pronta e preparata tatticamente oltre ad avere giocatori di talento che possono cambiare l’inerzia della sfida da un momento all’altro. Gli spagnoli poi possono contare su un reparto offensivo di grande livello ma in fase difensiva faticano a mantenere la porta inviolata o comunque a subire un numero di gol inferiore ai 2, il risultato quindi potrebbe vedere un numero elevato di gol da entrambe le parti.