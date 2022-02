DIRETTA VILLARREAL JUVENTUS/ Video streaming tv: è il primo incrocio nella storia

DIRETTA VILLARREAL JUVENTUS: I TESTA A TESTA

Villarreal Juventus non ha precedenti nella storia: sarà dunque un avversario inedito quello dei bianconeri negli ottavi di Champions League, ma naturalmente anche il Submarino Amarillo si trova di fronte una squadra mai affrontata prima; tuttavia, possiamo dire che Unai Emery e Massimiliano Allegri si sono già incrociati due volte, proprio in Champions League e con i livornese allenatore della Juventus. Non un bel ricordo per lui e la Vecchia Signora: era la fase a gironi e Unai Emery era il tecnico del Siviglia. Il gol di Fernando Llorente, proprio il grande ex, al Sanchez Pizjuan aveva impedito alla Juventus di vincere il girone: il secondo posto l’aveva mandata in pasto al Bayern Monaco di Pep Guardiola, e un’eliminazione agli ottavi assolutamente beffarda.

All’andata la Juventus aveva vinto 2-0 con i gol di Alvaro Morata e Simone Zaza, in quella che era stata una vittoria convincente con il primo gol in bianconero dell’attaccante lucano, arrivato dal Sassuolo; il Siviglia, grazie alla vittoria in Andalusia, era finito in Europa League ottenendo la terza vittoria consecutiva. Possiamo dire allora che l’incrocio tra Emery e Allegri nella partita in terra spagnola aveva segnato un netto spartiacque nella stagione delle due squadre, e paradossalmente alla fine era andata meglio agli andalusi… (agg. di Claudio Franceschini)

VILLARREAL JUVENTUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Villarreal Juventus di Champions League sarà disponibile in chiaro per tutti sul digitale terrestre, sintonizzandosi su Canale 5. Di conseguenza, si potrà seguire anche in diretta streaming video sull’applicazione o sul sito ufficiale Mediaset Infinity. Per gli abbonati a Sky Sport la diretta sarà disponibile anche sul satellite. L’emittente offre ai propri abbonati la possibilità di seguire i suoi canali in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

VILLARREAL JUVENTUS: I BIANCONERI CERCANO IL COLPACCIO!

Villarreal Juventus sarà diretta dall’arbitro tedesco Daniel Siebert. La partita in programma martedì 22 febbraio alle ore 21:00 dall’Estadio de la Ceramica di Villarreal, è valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il sottomarino giallo arriva a questa fase della massima competizione europea, dopo essersi posizionato al secondo posto del gruppo F nella fase a gironi, alle spalle del Manchester United. La squadra di Unai Emery ha conquistato la qualificazione, vincendo 2-3 nell’ultima giornata contro l’Atalanta, eliminando la Dea dal torneo. In Liga, il Villarreal occupa il sesto posto in classifica.

Nell’ultima gara della fase a gironi di Champions League, la Juventus ha battuto 1-0 il Malmoe. Grazie a questo successo, la compagine di Massimiliano Allegri ha conquistato il primo posto nel gruppo H con 15 punti, superando il Chelsea che si è fermato a 13. I bianconeri vogliono riscattare un’annata piuttosto difficile in campionato, in cui occupano la quarta posizione e negli ottavi di Champions League hanno l’opportunità per farlo. E’ la prima volta che le due squadre si affrontano in partite ufficiali.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VILLARREAL JUVENTUS

Andiamo a vedere le probabili formazioni delal diretta Villarreal Juventus, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per gli ottavi di finale di Champions League. L’allenatore del sottomarino giallo, Unai Emery, non avrà a disposizione il suo giocatore più rappresentativo, Gerard Moreno che sarà assente a causa di un infortunio. Ad affiancare Danjuma in attacco potrebbe quindi toccare a Lo Celso. Con il modulo 4-4-2, questa la probabile formazione titolare del Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso.

La Juventus, allenata da Massimiliano Allegri, dovrebbe rispondere con un 4-3-3. Potrebbero esserci diversi assenti per infortunio tra i bianconeri, con Bonucci, Chiellini, Rugani e Dybala che non dovrebbero partire per la Spagna. Danilo potrebbe quindi giocare al centro della difesa con De Ligt, mentre in attacco Mckennie e Morata dovrebbero affiancare l’intoccabile Vlahovic. Ecco la probabile formazione titolare della Juventus: Szczesny; Cuadrado, Danilo, de Ligt, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; McKennie, Vlahovic, Morata.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Villarreal Juventus di Champions League, proposte dall’agenzia Snai. Secondo i pronostici, la compagine spagnola è leggermente favorita rispetto ai bianconeri. La vittoria del Villarreal, associata al segno 1, è quotata 2.55. Il pareggio sembra essere il risultato meno probabile, con il segno X proposto a 3.10. Il successo della Juventus, abbinato al segno 2, ha una quota di 2.95.

