Diretta Villarreal Lech Poznan/ Streaming video tv: sfida ostica (Conference League)

La diretta Villarreal Lech Poznan va in scena alle ore 18.45 di giovedì 8 settembre 2022: all’Estadio de la Cerámica di Vila-real si gioca per la prima giornata del gruppo C di Conference League 2022-2023. Una gara importante per entrambe le squadre, soprattutto per i polacchi, chiamati a giocarsi la qualificazione con le altre due squadre del gruppo, ovvero Austria Vienna e Hapoel Beer Sheva.

Il Villarreal di Unai Emery è tra le squadre candidate alla vittoria finale della Conference League, complice anche lo score del tecnico nelle competizioni europee, in particolare in Europa League. Il Lech Poznan, dal canto suo, vuole fare un salto di qualità in Europa e la Conference League potrebbe rappresentare l’occasione giusta.

DIRETTA VILLARREAL LECH POZNAN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Villarreal Lech Poznan sarà trasmessa da Sky Sport, Now e Dazn: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder per assistere alla partita di Conference League, ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Stesso discorso per quanto concerne le altre due piattaforme.

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL LECH POZNAN

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori in vista del fischio d’inizio, andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Villarreal Lech Poznan. Iniziamo la nostra analisi dalla compagine spagnola, Unai Emery punterà come sempre sul 4-4-2: Rulli, Kiko, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Pino, Capoue, Parejo, Lo Celso, Gerard Moreno, Jackson. Passiamo adesso alla formazione polacca, che scenderà in campo con il 4-2-3-1: Bednarek, Pereira, Dagerstal, Milic, Douglas, Kvekveskiri, Karlstrom, Velde, Marchwinski, Skoras, Szymczak.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

I bookmakers non hanno dubbi: il Sottomarino Giallo è favoritissimo per la vittoria. Le quote per le scommesse della diretta Villarreal Lech Poznan sono nettamente sbilanciate, prendiamo come riferimento i dati forniti dagli analisti di Eurobet: la vittoria dei padroni di casa è data a 1,20, il pareggio è dato a 6,25, mentre la vittoria dei polacchi è data a 11,25. Prevista una pioggia di reti secondo gli esperti: l’Over 2,5 è dato a 1,42, mentre l’Under 2,5 è data a 2,65. Molto più equilibrate le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,83 e 1,87.











