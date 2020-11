Diretta/ Villarreal Maccabi Tel Aviv (Europa League) streaming tv: scontro al vertice

DIRETTA VILLARREAL MACCABI TEL AVIV: SPAGNOLI FAVORITI

Villarreal Maccabi Tel Aviv, giovedì 5 novembre 2020 alle ore 21.00 presso l’Estadio de la Ceramica di Villarreal, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. E’ già scontro al vertice del girone I, visto che sia gli spagnoli sia gli israeliani hanno iniziato il loro cammino europeo con due vittorie consecutive. C’è riuscito il Villarreal che è partito con uno spettacolare 5-3 ai turchi del Sivasspor, per poi calare il tris nella trasferta in casa degli azeri del Qarabag. Questi ultimi erano stati battuti di misura dal Maccabi che poi ha vinto il suo secondo impegno 1-2 in Turchia: entrambe le compagini sono già un pezzo avanti in chiave qualificazione, dunque, e questo scontro potrebbe essere già decisivo in chiave primo posto. L’ultimo 2-0 rifilato al Valladolid nella Liga ha confermato l’ottimo stato di forma del Villarreal, ora da solo al terzo posto in classifica e a -2 dalla vetta. In Israele il Maccabi Tel Aviv è reduce dal pari 2-2 in casa del Maccabi Haifa ed è secondo in classifica dopo quattro giornate.

La diretta tv di Villarreal Maccabi Tel Aviv sarà trasmessa in esclusiva sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Di conseguenza sarà un match riservato agli abbonati, che potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

Le probabili formazioni di Villarreal Maccabi Tel Aviv, sfida che andrà in scena presso l’Estadio de la Ceramica di Villarreal. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Unay Emery con un 5-3-2: Rulli; Pena, Foyth, Torres, Costa, Alfonso Pedraza; Trigueros, Iborra, Chukwueze; Bacca, Kubo. Gli ospiti guidati in panchina da Giorgos Donis schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 3-4-3 come modulo di partenza: Daniel; Yeini, Tibi, Luis Hernandez; Davidzada, Peretz, Glazer, Kandil; Rikan, Shechter, Biton.

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Villarreal Maccabi Tel Aviv grazie alle quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. La quota per la vittoria interna viene proposta a 1.48, l’eventuale pareggio viene offerto a una quota di 4.25, mentre per gli scommettitori l’eventuale successo esterno paga 6.25 la posta scommessa.



