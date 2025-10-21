Champions League, Diretta Villarreal Manchester City, streaming video tv: la squadra di Guardiola vuole riscattare il pareggio col Monaco (21 ottobre 2025)

DIRETTA VILLARREAL MANCHESTER CITY (RISULTATO 0-1): SUPER LUIZ JUNIOR SU DOKU!

Dopo 1′ Luiz Junior deve già esibirsi in una super parata per negare a Doku il gol del vantaggio. Viene ammonito Pedraza nel Villarreal, il Manchester City gioca a gran ritmo e al 17′ trova lo 0-1: sbloccare il risultato è il solito Erling Haaland, che insacca implacabilmente sfruttando un assist di Rico Lewis. Al 22′ prima ammonizione anche tra le fila dei Citizens, sanzionato Bernardo Silva. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE DIRETTA VILLARREAL MANCHESTER CITY, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Villarreal Manchester City dovrete essere abbonati al pacchetto Calcio di Sky. La diretta streaming invece è visibile sull’applicazione di Sky Go.

SI COMINCIA!

Ora vediamo un po’ di numeri sulla diretta di Villarreal Manchester City, manca pochissimo al fischio di inizio e abbiamo l’opportunità di vedere insieme un po’ di statistiche. Il Villarreal tiene il 57% di possesso medio, ma cerca più la profondità che il palleggio sterile: 1,7 xG, 1,5 xA e il 61% delle azioni offensive sviluppate sulla corsia sinistra, da cui nascono 7 dei suoi ultimi 10 gol. Il Manchester City domina i numeri: 69% di possesso, 2,4 xG, 2,2 xA, e un’eccezionale 90% di precisione nei passaggi. Gli inglesi recuperano palla in media a 44 metri dalla propria porta, imponendo un pressing che soffoca gli avversari (solo 6,3 tiri concessi a partita).

Il Villarreal segna soprattutto nella ripresa (64% dei gol dopo il 55’), ma concede tanto nei finali (38% subiti dopo l’80’). Sul piano disciplinare, equilibrio (2,0 gialli per parte), ma il City commette meno falli (10,2 contro 14,1). Ci sarà da divertirsi non c’è dubbio, rimanete su questa pagina perché tra pochi istanti comincerà la diretta di Villarreal Manchester City, ci comincia! (agg. Gianmarco Mannara)

VILLARREAL MANCHESTER CITY, UN PUNTO PER IL SOTTOMARINO

Tanta attesa per la diretta Villarreal Manchester City, gara valevole per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Il match si svolgerà all’estasio de la Ceramica martedì 21 ottobre 2025 alle ore 21:00.

Il Villarreal nella massima competizione europea ha perso all’esordio contro il Tottenham e pareggiato 2-2 con la Juventus, recuperando i bianconeri in virtù del colpo di testa dell’ex Renato Veiga. Spagnoli dunque ancora a caccia della prima vittoria.

Anche il Manchester City ha affrontato un’italiana in queste due sfide europee ovvero il Napoli, vincendo 2-0 con reti di Haaland e Doku approfittando della superiorità numerica dal 21esimo. Col Monaco in Francia invece è arrivato il 2-2, complice il pari nel finale di Dier al 90′.

LE PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL MANCHESTER CITY

Il Villarreal si schiererà con il modulo 4-4-2. Tra i pali Arnau Tenas, difeso dal quartetto Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga e Cardona. A centrocampo spazio a Buchanan, Gueye, Comesana e Alberto con Mikautadze e Pepe in attacco.

Risposta del Manchester City con l’assetto tattico 4-1-4-1. In porta Donnarumma, pacchetto arretrato composto da Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol e O’Reilly. Nico Gonzalez darà equilibrio al quartetto di trequartisti Doku, Foden, Reijnders e Bobb. Unica punta Haaland.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE VILLARREAL MANCHESTER CITY

La squadra favorita per vincere la gara europea è il Manchester City a 1.73 contro il Villarreal a 4.33 e il pareggio a 4. Gol e No Gol rispettivamente a 1.62 e 2.20.