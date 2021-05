DIRETTA VILLARREAL MANCHESTER UNITED/ Video streaming tv: l’albo d’oro del torneo

DIRETTA VILLARREAL MANCHESTER UNITED: L’ALBO D’ORO

Verso la diretta di Villarreal Manchester United, possiamo adesso rivolgere uno sguardo alla storia della Europa League, compresa naturalmente la Coppa Uefa. Domina il Siviglia, che ha vinto ben sei edizioni tra l’altro su altrettante finali disputate, dunque gli spagnoli sono una sentenza quando arrivano all’ultimo atto. Gli anni delle vittorie del Siviglia sono il 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 e infine il 2020, quando gli andalusi vinsero contro l’Inter la finale slittata ad agosto a causa del Covid. I nerazzurri sono nel gruppo che “insegue” il Siviglia a quota tre vittorie in Coppa Uefa/Europa League: gli anni dei successi dell’Inter sono stati il 1991, 1994 e 1998. A quota tre titoli nella competizione troviamo anche la Juventus – che si è invece imposta nel 1977, 1990 e 1993 – e poi Liverpool e Atletico Madrid. Il Manchester United invece ha vinto una sola volta l’Europa League, nell’edizione 2016-2017, mentre il Villarreal è alla ricerca del primo successo nella manifestazione. Per l’Italia purtroppo l’ultima vittoria resta sempre quella del Parma nel 1999, ci si riproverà l’anno prossimo con Napoli e Lazio iscritte… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VILLARREAL MANCHESTER UNITED STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Villarreal Manchester United, finale della Europa League 2020-2021, sarà visibile esclusivamente su Sky, per la precisione Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 252. Di conseguenza gli abbonati alla televisione satellitare avranno a loro disposizione per seguire il match anche la diretta streaming video che sarà fornita tramite il servizio Sky Go.

VILLARREAL MANCHESTER UNITED: OSPITI FAVORITI!

Villarreal Manchester United, in diretta dallo stadio Energa Gdańsk di Danzica, in Polonia, si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 26 maggio, come finale della Europa League 2020-2021. L’attesa è grandissima, perché naturalmente la diretta di Villarreal Manchester United metterà in palio la seconda Coppa europea, che darebbe un valore ben maggiore alla stagione di spagnoli e inglesi. Più nel dettaglio, per il Villarreal sarebbe in assoluto il successo più prestigioso nella storia della società spagnola, mentre per il Manchester United questa Europa League 2020-2021 avrebbe comunque grandissimo valore perché i Red Devils negli ultimi anni hanno perso l’abitudine e vincere e questo trofeo avrebbe grande importanza per alimentare il mito del Manchester United.

Gli inglesi in semifinale hanno eliminato la Roma con una travolgente vittoria all’andata, mentre un monopolio inglese sulle finali europee di quest’anno è stato impedito proprio dal Villarreal, che ha eliminato l’Arsenal in semifinale. Si ripeterà oggi? La risposta ce la darà la finale Villarreal Manchester United…

PROBABILI FORMAZIONI VILLARREAL MANCHESTER UNITED

Nelle probabili formazioni di Villarreal Manchester United, l’allenatore spagnolo Unai Emery dovrebbe proporre come modulo di riferimento per la finale di Europa League il 4-4-2 con Rulli tra i pali, Gaspar terzino destro, Raul Albiol e Pau Torres coppia difensiva centrale e Pedraza a sinistra. Parejo e Coquelin coppia centrale nella mediana del Sottomarino Giallo, con il giovane Yeremy Pino ad agire sulla fascia destra e Manu Trigueros invece esterno sinistro. In avanti la coppia di attaccanti titolari del Villarreal dovrebbe essere formata da Gerard Moreno e Paco Alcácer, favorito su Bacca. Il Villarreal dovrà fare a meno degli infortunati Foyth, Iborra e Chukwueze. Sul fronte inglese, in porta per i Red Devils di mister Ole Gunnar Solskjaer dovrebbe esserci lo spagnolo De Gea, favorito nel ballottaggio con Henderson. Wan Bissaka a destra e Shaw a sinistra saranno i terzini della difesa a quattro, al centro a causa dei problemi di Maguire dovrebbero giocare dal primo minuto Bailly e Lindelof, con Tuanzebe prima alternativa. Nella coppia centrale di centrocampo del 4-2-3-1 dello United dovremmo vedere Fred con McTominay, mentre Rashford, Bruno Fernandes e Pogba giocheranno sulla trequarti a supporto di Cavani, centravanti titolare dei Red Devils, considerati anche i problemi fisici di Martial.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Villarreal Manchester United, basandoci sulle quote Snai. Sono favoriti gli inglesi, formalmente in trasferta, per cui il segno 2 è quotato a 1,85, mentre il segno X sul pareggio vale 3,45, infine il segno 1 per il successo del Villarreal varrebbe 4,50 volte la posta in palio per chi crederà negli spagnoli.



